Meral Akşener’e sert eleştiri: Tek derdi koltuk… Bunun adı ’pazara kadar’ çıkar birlikteliği!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, . Olağan Büyük Kurultayı'nda kürsüye çıktı. 8'li koalisyonu hedef aldı. Her sözüyle seçime birlikte gittiği koalisyon ortaklarını suçladı. "Size hayatta başarılar diliyorum" diyerek ortaklıktan ayrıldığını açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Akşener'in koltuğunu korumak için zehir zemberek açıklamalarda bulunduğunu vurguladı. "Seçim süresince eli kanlı terör örgütü PKK'nın 6'lı masaya destek açıklamalarına sus pus olan Meral Akşener, partisinin kongresinde yol arkadaşlarına esip gürledi" ifadesini kullandı.