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Haberler Galeri Merdan Yanardağ’a İYİ Parti’den destek: O isim de serbest kalmasını istiyor!
Giriş Tarihi: 28.06.2023 23:48 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 23:48

Merdan Yanardağ’a İYİ Parti’den destek: O isim de serbest kalmasını istiyor!

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Tepki çeken sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatıldı. Salı günü tutuklanan ve cezaevine gönderilen Merdan Yanaedağ'a 8'li koalisyon ortakları sahip çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Derhal serbest kalsın" çağrısı yaparken İYİ Parti de geri kalmadı. Meral Akşener'in Başdanışmanı Turhan Çömez, katıldığı canlı yayında "Tutuklanması, yargılanması kabul edilemez" ifadesini kullandı...

Merdan Yanardağ’a İYİ Parti’den destek: O isim de serbest kalmasını istiyor!

CHP'nin fonladığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, önceki gün canlı yayına çıktı.

Merdan Yanardağ’a İYİ Parti’den destek: O isim de serbest kalmasını istiyor!

Bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Teröristbaşının serbest kalması gerektiğini açıkladı.

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Merdan Yanardağ’a İYİ Parti’den destek: O isim de serbest kalmasını istiyor!

TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER…

Merdan Yanardağ'ın "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor.

Merdan Yanardağ’a İYİ Parti’den destek: O isim de serbest kalmasını istiyor!

Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" sözlerine tepki yağdı.

Merdan Yanardağ’a İYİ Parti’den destek: O isim de serbest kalmasını istiyor!

TUTUKLANDI

Merdan Yanardağ'ın yaptığı skandal açıklamaların ardından savcılık düğmeye bastı. Yanardağ hakkında "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Salı günü adliyeye çıkartılan gazeteci Merdan Yanardağ, tutuklandı.

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