Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun

KILIÇDAROĞLU KAZANSAYDI ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLARDI

Yedili masanın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bütün terör örgütlerinin birleştiğini belirten şehit babası Yahya Kemal Yiğit; "7 benzemeyen bir araya gelip, Erdoğan'ın yıkmak istiyordu. Ama hesap edemedikleri şey yüce Türk milletiydi. Bu millet bu yiğidi bu çapulculara yedirtmedi ve yedirtmeyecek inşallah. Burada aslında Kılıçdaroğlu'ndan çok asıl mesaj okyanus ötesindeki ağa babalarına ve uşakları kandile verildi. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu milletin öz evladı olan Erdoğan'ı yenemezler. Allah korusun Kılıçdaroğlu kazansaydı, Irak'ta ve Suriye'deki operasyonlar duracak, teröristler cezaevinden çıkarılacak, özerklik verilecekti. Hatta FETÖ'cü KHK'lı hainleri serbest bile bırakacaktı. Ben bir şehit babası olarak kızımın mezarına gittiğimde kızıma ne derim diye hep düşündüm. Çok şükür rabbim bunlara yine iktidar yüzü göstermedi. Eğer Kılıçdaroğlu seçileydi şehitlerimizin mezarda kemikleri sızlardı. Şükürler olsun ki yüce Türk milleti buna izin vermedi" diye konuştu.