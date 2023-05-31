Giriş Tarihi: 31.05.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
06:33
Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın zaferi, şehit aileleri tarafından sevinçle karşılandı. 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, "Bir tafta terörün belini kıran, bir tarafta ise teröristleri cezaevinden çıkaracağım diyen iki adayın yarıştı. Bu seçim aslında hakla batılın savaşıydı. Milletimizin ferasetiyle hak galip, batıl zail oldu. Aksi taktirde şehitlerimizin mezarda kemikleri sızlardı" dedi.