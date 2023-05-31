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Haberler Galeri Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun
Giriş Tarihi: 31.05.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 06:33

Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın zaferi, şehit aileleri tarafından sevinçle karşılandı. 15 Temmuz şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, "Bir tafta terörün belini kıran, bir tarafta ise teröristleri cezaevinden çıkaracağım diyen iki adayın yarıştı. Bu seçim aslında hakla batılın savaşıydı. Milletimizin ferasetiyle hak galip, batıl zail oldu. Aksi taktirde şehitlerimizin mezarda kemikleri sızlardı" dedi.

Özgür ÖZDEMİR
Ali ALTUNTAŞ
TOLGA YANIK
Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçti. Bütün illerde ve yurt dışında oy oranlarını artıran Erdoğan, yarışı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tamamlayarak 17'inci zaferini ilan etti. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları cezaevinden çıkarma vaadiyle derinden yaraladığı şehit aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan zaferiyle sevince boğuldu.

Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun

BU SEÇİM HAKLA BATILIN SAVAŞIYDI

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Babası Yahya Kemal Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin yüreklerine sur serptiğini söyledi. Bu seçimin aslında hakla batkılın savaşı olduğunu belirten şehit babası; "bir tafta Selahattin Demirtaş'ı KHK'lı FETÖ'cüleri, serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bir tarafta ise terörün belini kırdan Erdoğan vardı. Bu seçim bu yüzden hakla batılın savaşıydı. Çok şükür cumhurbaşkanımız bu seçimden de yüzünün akıyla çıktı. Hak galip batıl zail oldu" dedi.

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Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun

KILIÇDAROĞLU KAZANSAYDI ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLARDI

Yedili masanın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bütün terör örgütlerinin birleştiğini belirten şehit babası Yahya Kemal Yiğit; "7 benzemeyen bir araya gelip, Erdoğan'ın yıkmak istiyordu. Ama hesap edemedikleri şey yüce Türk milletiydi. Bu millet bu yiğidi bu çapulculara yedirtmedi ve yedirtmeyecek inşallah. Burada aslında Kılıçdaroğlu'ndan çok asıl mesaj okyanus ötesindeki ağa babalarına ve uşakları kandile verildi. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu milletin öz evladı olan Erdoğan'ı yenemezler. Allah korusun Kılıçdaroğlu kazansaydı, Irak'ta ve Suriye'deki operasyonlar duracak, teröristler cezaevinden çıkarılacak, özerklik verilecekti. Hatta FETÖ'cü KHK'lı hainleri serbest bile bırakacaktı. Ben bir şehit babası olarak kızımın mezarına gittiğimde kızıma ne derim diye hep düşündüm. Çok şükür rabbim bunlara yine iktidar yüzü göstermedi. Eğer Kılıçdaroğlu seçileydi şehitlerimizin mezarda kemikleri sızlardı. Şükürler olsun ki yüce Türk milleti buna izin vermedi" diye konuştu.

Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun

"KANDİL'İN, SELO'NUN, FETÖ'NÜN DEĞİL, TÜRK MİLLETİNİN DEDİĞİ OLDU"

Erdoğan'ın zaferi Şehit Ailelerini çok mutlu etti. Oğullarına mezar başında müjdeyi verdi. Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül," Terör destekçileriyle hareket eden millet ittifakını devletimizin başına getirmeyen insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar seçilseydi hem Eren'im, hem de bütün şehitlerimiz mezarında ve biz şehit aileleri olarak yatağımızda rahat uyumayacaktık. Oğlumun kemikleri sızlayacaktı. Benim yüreğim parçalanacaktı. Hamd olsun ki bu acıyı yaşamadık"

Milli iradenin sandık tercihi şehit ailelerini sevindirdi: Bu zafer evlatlarımıza armağan olsun

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz ise," Elhamdülillah. 13.Cumhurbaşkanlığı seçiminde terör örgütleri ve HDP ile koalisyon yapan millet ittifakının kaybetmesi bir şehit babası olarak beni çok mutlu etti. Oğlumun katilleri değil, Milletinin ADAMI kazandı. Bu sevinçle birlikte kendimi külliyede , Reisimizin yanında olduğumu düşünüyorum. Fatih'in İstanbul'u fethettiği günde Reisimiz 'inde 2. kez yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi 2.ci bir Fetih olmuştur. Tarihte 2023 yılı "Yeni yüzyıl " olarak hafızalarda kalacaktır"

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