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Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:32 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 07:35

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29 Mart Milli Piyango sorgulama

Ayda iki kez gerçekleşen Milli Piyango çekilişi sorgulama ekranı ile takip edilmeye başladı. Genellikle ayın 9. ve 29. günlerinde gerçekleşen çekiliş gündemdeki yerini aldı. MP TV canlı yayın ile takip edilen şans oyununda büyük ikramiye 20 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Bilet sahipleri bilet ve amorti sorgulamalarına başladı. Peki, 29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar…

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29 Mart Milli Piyango sorgulama

Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama 29 Mart Cuma çekilişi ile gündemde. Mart ayının 2. çekilişi https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/milli-piyango MPİ sayfasından takip ediliyor. Büyük ikramiye için kazandıran numaralar sorgulanıyor. MPİ bilet sorgulama ekranı yakın mercek altına alındı. Peki; Milli Piyango açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29 Mart Milli Piyango sorgulama

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Mart saat 17.30 itibarıyla başlayacak çekiliş MP TV üzerinden canlı yayımlanıyor. Bilet sahipleri çekilişi canlı takip edebildiği gibi kazandıran numaraları da Milli Piyango Online üzerinden öğrenebiliyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29 Mart Milli Piyango sorgulama

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29 Mart Milli Piyango sorgulama

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/milli-piyango ekranında ve MP TV canlı yayın ile takip edilecek Milli Piyango sonuçları gündemdeki yerini aldı.

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29 Mart Milli Piyango sorgulama

NASIL KAZANILIR?

Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanılır. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendirilir:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletle teselli ikramiyesi kazanılır.

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