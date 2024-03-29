Giriş Tarihi: 29.03.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
07:35
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29 Mart Milli Piyango sorgulama
Ayda iki kez gerçekleşen Milli Piyango çekilişi sorgulama ekranı ile takip edilmeye başladı. Genellikle ayın 9. ve 29. günlerinde gerçekleşen çekiliş gündemdeki yerini aldı. MP TV canlı yayın ile takip edilen şans oyununda büyük ikramiye 20 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Bilet sahipleri bilet ve amorti sorgulamalarına başladı. Peki, 29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar…