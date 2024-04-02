Giriş Tarihi: 02.04.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
21:47
MSÜ tercih başvurusu ekranı 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman saat kaçta başlayacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Sırada tercih başvurusu var. Üniversitede yer alan bölümlerde olan Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için taban puanları takip ediliyor. MSÜ tercih kılavuzu ile detaylar öğreniliyor. Konuyla ilgili ÖSYM takviminde tercih tarihleri takip ediliyor. Peki; 2024 MSÜ tercih ne zaman saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır, hangi tarihte sona erecek? İşte, ayrıntılar...