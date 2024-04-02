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Haberler Galeri MSÜ tercih başvurusu ekranı 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 21:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 21:47

MSÜ tercih başvurusu ekranı 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman saat kaçta başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklandı. Sırada tercih başvurusu var. Üniversitede yer alan bölümlerde olan Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu için taban puanları takip ediliyor. MSÜ tercih kılavuzu ile detaylar öğreniliyor. Konuyla ilgili ÖSYM takviminde tercih tarihleri takip ediliyor. Peki; 2024 MSÜ tercih ne zaman saat kaçta başlıyor, nasıl yapılır, hangi tarihte sona erecek? İşte, ayrıntılar...

MSÜ tercih başvurusu ekranı 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman saat kaçta başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri başlıyor. Kadın ve erkek taban puanları ile kontenjan sorgulamaları gündemde. Adaylar aldıkları puana göre okul tercihlerini gerçekleştirecek. Bu noktada gözler MSÜ tercih kılavuzu 2024 ekranına dönmüş durumda. Peki, ÖSYM ile MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman saat kaçta?

MSÜ tercih başvurusu ekranı 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman saat kaçta başlayacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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MSÜ tercih başvurusu ekranı 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman saat kaçta başlayacak?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri belli oldu. İşte, Milli Savunma Üniversitesi açıklaması:

''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

MSÜ tercih başvurusu ekranı 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman saat kaçta başlayacak?

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MSÜ tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı.

MSÜ tercih başvurusu ekranı 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman saat kaçta başlayacak?

MSÜ TABAN PUANLARI 2024

Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzu ile belli olacak taban puanları henüz belirlenmedi.

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