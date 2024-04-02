MSÜ tercih başvurusu ekranı 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman saat kaçta başlayacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri başlıyor. Kadın ve erkek taban puanları ile kontenjan sorgulamaları gündemde. Adaylar aldıkları puana göre okul tercihlerini gerçekleştirecek. Bu noktada gözler MSÜ tercih kılavuzu 2024 ekranına dönmüş durumda. Peki, ÖSYM ile MSÜ tercih nasıl yapılır, ne zaman saat kaçta?