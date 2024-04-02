Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
14:51
MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi tercihleri için geri sayım başladı. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih işlemlerine geldi. Binlerce öğrenci sınav sonuçları ve taban puanlarını esas alarak tercih işlemlerini yapacak. Tercih sürecinin ayrıntıları MSÜ tercih kılavuzu 2024 ile belli oldu. Peki, 2024 MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte MSÜ tercih kılavuzu 2024.