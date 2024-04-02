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Giriş Tarihi: 02.04.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:51

MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi tercihleri için geri sayım başladı. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih işlemlerine geldi. Binlerce öğrenci sınav sonuçları ve taban puanlarını esas alarak tercih işlemlerini yapacak. Tercih sürecinin ayrıntıları MSÜ tercih kılavuzu 2024 ile belli oldu. Peki, 2024 MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte MSÜ tercih kılavuzu 2024.

MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

MSÜ tercih kılavuzu 2024 gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler tercihlere çevrildi. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.

MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

MSÜ SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri belli oldu. İşte, Milli Savunma Üniversitesi açıklaması:

''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı. Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılabilecek.

MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024 İÇİN TIKLAYINIZ!

MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?
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