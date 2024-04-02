MSÜ TERCİH KILAVUZU 2024: MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

MSÜ tercih kılavuzu 2024 gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler tercihlere çevrildi. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki MSÜ tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.