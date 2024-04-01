Giriş Tarihi: 01.04.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
22:53
MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçlarının açıklanması ardından gözler tercihlere çevrilmişti. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu MSÜ tercih tarihleri belli oldu. Erkek ve kadın taban puanları ile kontenjanları sorgulanıyor. Konuyla ilgili ÖSYM takvimi kontrol ediliyor. Peki; 2024 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, detaylar...