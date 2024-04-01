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Haberler Galeri MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 22:53

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçlarının açıklanması ardından gözler tercihlere çevrilmişti. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu MSÜ tercih tarihleri belli oldu. Erkek ve kadın taban puanları ile kontenjanları sorgulanıyor. Konuyla ilgili ÖSYM takvimi kontrol ediliyor. Peki; 2024 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, detaylar...

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih tarihleri açıklandı. Öğrenciler sonuç ekranlarında gördükleri puana göre işlemlerini gerçekleştirecek. Her bir bölüm için kadın ve erkek adaylara özel şartlar takip ediliyor. Detaylar ÖSYM üzerinden araştırılıyor. 'MSÜ tercihleri ne zaman' sorusuna yanıt arayan adaylar kılavuza döndü. Peki, 2024 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

MSÜ SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

3 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Mart 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri belli oldu. İşte, Milli Savunma Üniversitesi açıklaması:

''Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart'ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MSÜ tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı. MSÜ kılavuzu ile belli olacak taban ve tavan puanları da henüz belirlenmedi.

MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

MSÜ BÖLÜMLERİ

Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

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