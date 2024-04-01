MSÜ tercih tarihleri 2024 | ÖSYM ile MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih tarihleri açıklandı. Öğrenciler sonuç ekranlarında gördükleri puana göre işlemlerini gerçekleştirecek. Her bir bölüm için kadın ve erkek adaylara özel şartlar takip ediliyor. Detaylar ÖSYM üzerinden araştırılıyor. 'MSÜ tercihleri ne zaman' sorusuna yanıt arayan adaylar kılavuza döndü. Peki, 2024 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...