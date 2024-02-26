Murat Kurum: 1 Nisan’da algı ve reklam belediyeciliği bitecek!

"5 YILDIR İSKİ'Yİ YÖNETEMEDİNİZ"
Kurum, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın yönettiği her ilçesine gittiklerinde eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini gördüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ama ne zaman CHP zihniyetinin yönettiği belediyelere baksak, şehirlerimizin nasıl mağdur kentlere dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü CHP belediyeciliği demek, dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek. İşte burası, Büyükçekmece. İlçemiz maalesef, iş bilmez ellerde derdin, çilenin, sıkıntının merkezi olmuş durumda. İnanın içimiz acıyor, yüreğimiz sızlıyor. Büyükçekmece'nin, trafik, altyapı eksiklikleri var mı? O da var. En başta da su ve kanalizasyon sorunu var. Bu temel altyapı hizmetlerinin de acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Buradan Büyükşehir Belediyesine soruyorum, 5 yıldır İSKİ'yi siz yönettiniz, Büyükçekmece'de o altyapı neden yapmadınız? İSKİ'yi öyle bir hale getirdiniz ki şu anda bu devasa kurum borç batağında ve yönetilemez hale geldi. İSKİ'yi 94 öncesindeki o rezil haline geri döndürenlere, bu şehre 1 litre yeni su kaynağı getiremeyenlere elbette milletimiz 31 Mart'ta hesap soracaktır."