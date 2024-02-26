Murat Kurum: 1 Nisan’da algı ve reklam belediyeciliği bitecek!

"OYLARINA, KALPLERİNE, YÜREKLERİNE TALİBİZ"

İstanbul'da değişim vakti geldiğini vurgulayan Kurum, "Biz İstanbulluların hayatını değiştirecek bu şehri yeniden umudun İstanbul'u yapmaya, bu liyakatli kadrolarla birlikte geliyoruz. İstanbulluların gurur duyacağı, sahipleneceği bir belediyecilik yapmaya geliyoruz. Biz 31 Mart akşamı İstanbulluların hem belediye başkanı hem de kardeşi, evladı olmaya geliyoruz. Biz İstanbullu hemşehrilerimizin hem oylarına hem de kalplerine, yüreklerine, büyük gönüllerine talibiz." diye konuştu.

Tam 25 yıldır İstanbul için çalıştıklarını, çeyrek asırdır gönülleri yapmaya, yüreklere dokunmaya devam ettiklerinin kaydeden Kurum, "Şimdi de milletimize 5 yıllık o fetret döneminin ardından 'Önce siz, önce insan' diyoruz. İnsanımızın özlediği, hasretle beklediği tüm projelerimizi milletimize sunuyoruz. Allah'ın izniyle çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.