Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ve seçmenin feraseti...

Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:12
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
07:28
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini çekmek istediği polemik, az iş çok laf düzlemi mi kazanacak yoksa projeci ve sonuç alıcı yanını kabul ettiren Murat Kurum mu? Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında İstanbul özelinde yerel seçimleri değerlendirirken İmamoğlu'nun yöntemiyle ilgili olarak polemiğin anlık cazibesi şayet tadında bırakılmaz da "çok söz, az iş" durumuna dönüştüğü fark edilirse, seçmen feraseti bu oyunu çabucak kavrar ve o adayın biletini kesiverir!" dedi.