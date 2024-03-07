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Haberler Galeri Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ve seçmenin feraseti...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 07:12 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 07:28

Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ve seçmenin feraseti...

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini çekmek istediği polemik, az iş çok laf düzlemi mi kazanacak yoksa projeci ve sonuç alıcı yanını kabul ettiren Murat Kurum mu? Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında İstanbul özelinde yerel seçimleri değerlendirirken İmamoğlu'nun yöntemiyle ilgili olarak polemiğin anlık cazibesi şayet tadında bırakılmaz da "çok söz, az iş" durumuna dönüştüğü fark edilirse, seçmen feraseti bu oyunu çabucak kavrar ve o adayın biletini kesiverir!" dedi.

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ve seçmenin feraseti...

Yerel seçim kampanyası, ilk günlerin "proje" heyecanından giderek uzaklaşmakta, "polemik" boyutuna takılmakta. Vatandaş da "2P'den" birini tercih edeceği son güne odaklanmakta. Gelecek tasarımı ve PROJE mi, günü kurtarma ve POLEMİK mi? Hangisi ağır basacak?

Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ve seçmenin feraseti...

Bu tespitin sağlamasını İstanbul özelinde yapmak mümkün. Seçime 24 gün kala Ekrem İmamoğlu "polemikçi kimliğini" sahaya yansıtırken, Murat Kurum "projeci ve sonuç alıcı" tarzını kabul ettirmeye çabalamakta.

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Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ve seçmenin feraseti...

Zaten, "laf üretme" boyutuna geldiğinde, popülist söylemle "halk avcılığı" noktasında İmamoğlu'nun, rakiplerine göre ileride olduğu kamuoyunun da malûmu! Evet, bizim millet "karşılıklı atışmayı" sever.

Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ve seçmenin feraseti...

Ama polemiğin anlık cazibesi şayet tadında bırakılmaz da "çok söz, az iş" durumuna dönüştüğü fark edilirse, seçmen feraseti bu oyunu çabucak kavrar ve o adayın biletini kesiverir!

Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki fark ve seçmenin feraseti...

An itibariyle... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeyden güneye, batıdan doğuya Anadolu'nun nabzının tutma, kitlelerle meydanlarda buluşma ve icraat performansı dışında, muhalefet partilerinin dinamik faaliyet sergilediğini savunmak şimdilik güç.

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