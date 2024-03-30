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Haberler Galeri Nasıl oy kullanacağım? YSK 2024 yerel seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve gerekli evraklar
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:14

Nasıl oy kullanacağım? YSK 2024 yerel seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve gerekli evraklar

Milyonlarca seçmenin sandık başında olacağı 31 Mart günü öncesinde 'nasıl oy kullanacağım' sorusuna yanıt aranıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen geçerli ve geçersiz oy şartlarında oy nasıl kullanılır cevaplanıyor. Bu noktada seçmen kağıdından oy pusulası katlama şekline kadar birçok detay bulunuyor. Peki; nasıl oy kullanacağım? İşte, 2024 yerel seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

Nasıl oy kullanacağım? YSK 2024 yerel seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve gerekli evraklar

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek yerel seçim öncesinde nasıl oy kullanacağım sorusu arama motorlarındaki yerini aldı. Oy vermeye giderken yanınızda bulundurmanız gerekenlerden, sandık bulma ve oy kullanma işlemine kadar her detay YSK tarafından paylaşılıyor. Peki; oy nasıl kullanılır? İşte, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

Nasıl oy kullanacağım? YSK 2024 yerel seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve gerekli evraklar

SEÇMEN KAYDI NASIL SORGULANIR?

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

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Nasıl oy kullanacağım? YSK 2024 yerel seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve gerekli evraklar

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası bilgileri yeterli olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Nasıl oy kullanacağım? YSK 2024 yerel seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve gerekli evraklar

OY KULLANIRKEN GEREKLİ BELGELER

Oy kullanırken seçmen kağıdınun seçmenin yanında bulunması zorunlu olmayacak. Oy verme işlemi sırasında seçmenin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 31 Mart günü oy kullanabilecek

Nasıl oy kullanacağım? YSK 2024 yerel seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve gerekli evraklar

OY KULLANMA SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatleri belli oldu. 81 ilde genellikle oy kullanma saati 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Ancak bazı illerde oy verme süreci değişiklik gösterecek:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.

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