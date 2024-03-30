Nasıl oy kullanacağım? YSK 2024 yerel seçimde oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve gerekli evraklar

OY KULLANMA SAATLERİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatleri belli oldu. 81 ilde genellikle oy kullanma saati 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

Ancak bazı illerde oy verme süreci değişiklik gösterecek:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak değiştirildi.