Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:10

Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil, hayali makamların hırsına kapılan koltuk meraklıları da kaybetti. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu tarafından bol kepçeden dağıtılan makamları bekleyen siyasi parti genel başkanları ve onların A Takımı büyük bir hüsran yaşadı. Meral Akşener, hayalini kurduğu Başbakanlık koltuğuna oturamadı. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hevesi de yarım kaldı. Aynı şekilde Selin Sayek Böke, Engin Özkoç, Seyit Torun, Muharrem Erkek gibi isimler de koltuktan olmakla kalmadı 'kaybedenler kulübü' arasında yer alarak milletvekili bile seçilemedi.