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Haberler Galeri Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 11:10

Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil, hayali makamların hırsına kapılan koltuk meraklıları da kaybetti. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu tarafından bol kepçeden dağıtılan makamları bekleyen siyasi parti genel başkanları ve onların A Takımı büyük bir hüsran yaşadı. Meral Akşener, hayalini kurduğu Başbakanlık koltuğuna oturamadı. Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hevesi de yarım kaldı. Aynı şekilde Selin Sayek Böke, Engin Özkoç, Seyit Torun, Muharrem Erkek gibi isimler de koltuktan olmakla kalmadı 'kaybedenler kulübü' arasında yer alarak milletvekili bile seçilemedi.

HARUN SEKMEN
Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu da kaybetmesiyle birlikte, olmayan makamların hırsına kapılan siyasiler de büyük bir hezimete uğradı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olası bir parlamenter sisteme dönüşte 'Başbakan olma' hayaliyle birlikte, Cumhurbaşkanı yardımcılığını da kaybetti.

Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...

KAYBEDENLER KULÜBÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayali suya düştü. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olma hevesi yarım kaldı.

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Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, büyük bir heyecanla beklediği Cumhurbaşkanı yardımcılığı kariyeri de akamete uğradı. Demokrat Parti Gültekin Uysal'ın da Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali suya düştü.

Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...

VEKİLLİK KOLTUĞU DA BAKANLIK KOLTUĞU DA GİTTİ

Sadece 6'lı masanın parti genel başkanları değil onlara güvenen a takımındaki isimler de kaybetti. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kılıçdaroğlu'nun olası bir kabinesinde bakan olma ümidiyle, milletvekilliği adaylığına başvurmamıştı. Böke, hem vekil koltuğundan hem de hayali makamından oldu.

Ne vekil olabildiler ne de makam hayaline kavuşabildiler... Koltuk da gitti makam da...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, İçişleri Bakanlığı beklentisiyle vekil adaylığı başvurusunda bulunmayan isimler arasındaydı. Özkoç da kaybedenler kulübü arasında yerini aldı.

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