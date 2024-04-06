Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
08:13
AÇIKLANDI! On Numara 5 Nisan Cuma sonuçları: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama
Haftanın 2 günü gerçekleşen On Numara çekilişi 5 Nisan Cuma günü takip ediliyor. Şans oyunu severler haftanın her günü gerçekleşen çekilişlerde kazandıran numaraları takip ediyor. 22 numaranın ardında 288 bini aşan büyük ikramiye duruyor. On Numara sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki; Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor?