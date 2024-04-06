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Haberler Galeri AÇIKLANDI! On Numara 5 Nisan Cuma sonuçları: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 06.04.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 08:13

AÇIKLANDI! On Numara 5 Nisan Cuma sonuçları: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

Haftanın 2 günü gerçekleşen On Numara çekilişi 5 Nisan Cuma günü takip ediliyor. Şans oyunu severler haftanın her günü gerçekleşen çekilişlerde kazandıran numaraları takip ediyor. 22 numaranın ardında 288 bini aşan büyük ikramiye duruyor. On Numara sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki; Milli Piyango Online On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, hangi günler çekiliyor?

AÇIKLANDI! On Numara 5 Nisan Cuma sonuçları: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı bilet sahipleri tarafından araştırılıyor. https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara linkinden kazandıran numaralar sorgulanabiliyor. Cuma çekilişinde biletleri olanlar MP TV canlı yayın ekranına yöneldi. Peki; 5 Nisan 2024 On Numara sonuçları nereden öğrenilir?

AÇIKLANDI! On Numara 5 Nisan Cuma sonuçları: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan On Numara Cuma çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 5 Nisan saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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AÇIKLANDI! On Numara 5 Nisan Cuma sonuçları: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

AÇIKLANDI! On Numara 5 Nisan Cuma sonuçları: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

AÇIKLANDI! On Numara 5 Nisan Cuma sonuçları: Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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