Önce ruhsat sonra rapor! Tabut villa skandalında korkunç gerçek

TEMEL BELGELER EKSİK

Usulsüz olarak alınan ruhsat ile birlikte inşaatın ruhsat tarihinden önce başlatılması, skandalın boyutlarını daha da derinleştirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, lüks villa inşaatı için gerekli olan temel belgelerin eksik olduğu ve ruhsat sürecinin usulsüz bir şekilde ilerlediği belirlendi.