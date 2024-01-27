Giriş Tarihi: 27.01.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
07:34
Önce ruhsat sonra rapor! Tabut villa skandalında korkunç gerçek
İstanbul Büyükçekmece'de yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapıldığı için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon yapılan 144 adet villa ilgili şok gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gül İnşaat tarafından yapılan villalar ile ilgili ruhsat için zorunlu olan raporların ruhsat verildikten sonra alındığı anlaşıldı. Bilirkişi, "Zemin ve Temel Etüdü veri Raporu", "Zemin İyileştirme ve Kazık Hesap Raporları ve "Parselin Enjeksiyon ve Fore kazıklarının Proje raporlarının" ruhsat öncesi temin edilmiş olması gerekmesine rağmen ruhsat verilmesinden sonra hazırlandığı rapor etti.