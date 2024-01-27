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Haberler Galeri Önce ruhsat sonra rapor! Tabut villa skandalında korkunç gerçek
Giriş Tarihi: 27.01.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 07:34

Önce ruhsat sonra rapor! Tabut villa skandalında korkunç gerçek

İstanbul Büyükçekmece'de yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapıldığı için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon yapılan 144 adet villa ilgili şok gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gül İnşaat tarafından yapılan villalar ile ilgili ruhsat için zorunlu olan raporların ruhsat verildikten sonra alındığı anlaşıldı. Bilirkişi, "Zemin ve Temel Etüdü veri Raporu", "Zemin İyileştirme ve Kazık Hesap Raporları ve "Parselin Enjeksiyon ve Fore kazıklarının Proje raporlarının" ruhsat öncesi temin edilmiş olması gerekmesine rağmen ruhsat verilmesinden sonra hazırlandığı rapor etti.

Muhammed UZUN
HUZEYFE ATICI
Önce ruhsat sonra rapor! Tabut villa skandalında korkunç gerçek

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan ve Gül İnşaat tarafından yapılan 144 adet villa kentte çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiş ve Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde operasyon yapılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nur Aydın Sak ve Gül İnşaat sahiplerinden Ali Gül'ün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Önce ruhsat sonra rapor! Tabut villa skandalında korkunç gerçek

Yapı denetim firması ve Büyükçekmece Belediye personelleri arasında gerçekleşen işbirliği sonucunda, müteahhit firma ve yetkilileri tarafından usulsüz olarak zemin etüd veri raporu, geoteknik rapor ve zemin iyileştirme raporlarının ile ruhsat alındıktan sonra hazırlandığı tespit edildi.

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Önce ruhsat sonra rapor! Tabut villa skandalında korkunç gerçek

TEMEL BELGELER EKSİK
Usulsüz olarak alınan ruhsat ile birlikte inşaatın ruhsat tarihinden önce başlatılması, skandalın boyutlarını daha da derinleştirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, lüks villa inşaatı için gerekli olan temel belgelerin eksik olduğu ve ruhsat sürecinin usulsüz bir şekilde ilerlediği belirlendi.

Önce ruhsat sonra rapor! Tabut villa skandalında korkunç gerçek

Başsavcılığın atadığı bilirkişilerce hazırlanan raporda, "Ruhsat onayında gerekli ve zorunlu olan dokümanlar ruhsat onay tarihinden sonra hazırlandığı tespit edilmiştir. Yasa ve yönetmeliklere aykırıdır" denildi. Bilirkişi raporunda, "İnceleme yapılan villalarda Fore kazıklar ve Düşey enjeksiyonlar eksiktir ve Projelerinde bulunması gereken yerlerde değildir.

Önce ruhsat sonra rapor! Tabut villa skandalında korkunç gerçek

Bu durumun yoruma dahi gerek bırakmayacak sebebi, İnşaatların Ruhsat onay tarihinde ve imalatların yapılış tarihlerinde zemin etütlerinin, Geoteknik Raporlarının, Zemin İyileştirme Rapor ve Projelerinin mevcut olmamasıdır. Tüm Villaların Ruhsat Onay Tarihleri 16 Eylül 2021'dir.

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