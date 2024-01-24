Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
09:12
Özgür Özel hangi CHP’yi yönetiyor? Parti içi çekişmeler yüzünden zor durumda!
CHP'de değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren Özgür Özel, genel başkanlıkta umduğunu bulamadı. Parti içinde yaşanan çekişmelerin yaşandığı CHP'de şimdi de yerel seçim krizi başladı. Ekrem İmamoğlu ile güç savaşına giren Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı 'Sahaya inin' çağrısına da olumsuz yanıt aldı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında Özgür Özel'in 80 gündür adeta dikenli yollar üzerinde yürüdüğünü yazdı. Parti içi çekişmeler nedeniyle Özgür Özel'in adeta huysuz bir atı dizginlemeye çalıştığını vurguladı. İşte Yavuz Donat'ın bugünkü yazısı...