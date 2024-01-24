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Haberler Galeri Özgür Özel hangi CHP’yi yönetiyor? Parti içi çekişmeler yüzünden zor durumda!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 09:12

Özgür Özel hangi CHP’yi yönetiyor? Parti içi çekişmeler yüzünden zor durumda!

CHP'de değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren Özgür Özel, genel başkanlıkta umduğunu bulamadı. Parti içinde yaşanan çekişmelerin yaşandığı CHP'de şimdi de yerel seçim krizi başladı. Ekrem İmamoğlu ile güç savaşına giren Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı 'Sahaya inin' çağrısına da olumsuz yanıt aldı. Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında Özgür Özel'in 80 gündür adeta dikenli yollar üzerinde yürüdüğünü yazdı. Parti içi çekişmeler nedeniyle Özgür Özel'in adeta huysuz bir atı dizginlemeye çalıştığını vurguladı. İşte Yavuz Donat'ın bugünkü yazısı...

YAVUZ DONAT
Özgür Özel hangi CHP’yi yönetiyor? Parti içi çekişmeler yüzünden zor durumda!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları, kurultaydan sonra da durmadı. Bir zamanlar uğruna gözyaşı döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren Özgür Özel, genel başkanlıkta umduğu başarıyı yakalayamadı. Değişimin isimlerden ibaren kaldığı, zihniyetin ise değişmediği partide şimdi de yerel seçim krizi başladı. Ekrem İmamoğlu ile güç savaşına giren Özgür Özel, istediği adayların hiçbirini çıkaramadı. Parti içinde kendisine yönelik muhalefetin artmasıyla köşeye sıkışan Özel, ne yapacağını şaşırdı.

Özgür Özel hangi CHP’yi yönetiyor? Parti içi çekişmeler yüzünden zor durumda!

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, bugünkü yazısında Özgür Özel'in 80 gündür adeta dikenli yollar üzerinde yürüdüğünü yazdı. Parti içi çekişmeler nedeniyle Özgür Özel'in adeta huysuz bir atı dizginlemeye çalıştığını vurguladı. İşte Yavuz Donat'ın bugünkü yazısı...

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Özgür Özel hangi CHP’yi yönetiyor? Parti içi çekişmeler yüzünden zor durumda!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in işi gerçekten zor... Çok zor.

Zira... CHP'nin tarihsel yapısı, genetiği, daha açık bir deyimle kronik... Klasik hizipçiliği, bitmek bilmeyen parti içi çekişmeleri, onu paçalarından çekiyor.

Özgür Özel... Genel Başkan seçildiği tarihten bu yana... 80 gündür... Üstelik de yerel seçim kapıya dayanmışken... Dikenli yollarda yürüyor.

Yollara dikenleri serpenler... Yabancı değil... Aynı mahalledekiler.

Özgür Özel hangi CHP’yi yönetiyor? Parti içi çekişmeler yüzünden zor durumda!

Hangi CHP?

CHP'nin içinde... Sanırsınız ki birkaç CHP var... Dün böyleydi... Bugün de durum aynı.

Sadece lider değişti... Görüntü eski.

1. Özgür Özel'in CHP'si var... Doğaldır... Kurultay sandığından o çıktı.

2. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun CHP'si var... Verdiği fotoğraf eş başkan fotoğrafı.

Özgür Özel hangi CHP’yi yönetiyor? Parti içi çekişmeler yüzünden zor durumda!

3. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si.

4. Partinin dışına itilmişlerin CHP'si... Kimi dışlandı, kimi ihraç edildi, kimi parti kurdu... Ama gönüllerinde hâlâ 6 ok var.

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