Özgür Özel hangi CHP’yi yönetiyor? Parti içi çekişmeler yüzünden zor durumda!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları, kurultaydan sonra da durmadı. Bir zamanlar uğruna gözyaşı döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indiren Özgür Özel, genel başkanlıkta umduğu başarıyı yakalayamadı. Değişimin isimlerden ibaren kaldığı, zihniyetin ise değişmediği partide şimdi de yerel seçim krizi başladı. Ekrem İmamoğlu ile güç savaşına giren Özgür Özel, istediği adayların hiçbirini çıkaramadı. Parti içinde kendisine yönelik muhalefetin artmasıyla köşeye sıkışan Özel, ne yapacağını şaşırdı.