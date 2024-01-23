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Haberler Galeri Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi: Sahaya inin çağrısına şoke eden rest!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 10:46

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi: Sahaya inin çağrısına şoke eden rest!

CHP 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan değişim kavgasıyla kurultaya gitti. Özgür Özel, değişimcilerin de desteğini alarak uğruna gözyaşı döktüğü Kemal kılıçdaroğlu'nu devirdi. Ancak genel başkanlık kariyerinde tek bir değişim gerçekleştiremedi. Ekrem İmamoğlu ile güç kavgasına tutuşan Özel, İYİ Parti'nin kapıyı kapatması ve DEM Parti'nin resti çekmesiyle çıkmaza girdi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi. "Sahaya inin" çağrısına gelen ret yanıtıyla şoka girdi!

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi: Sahaya inin çağrısına şoke eden rest!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga da kaos da bitmedi. CHP, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan değişim tartışmaları ile kurultaya gitti.

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi: Sahaya inin çağrısına şoke eden rest!

ZİHNİYET AYNI İSİMLER FARKLI!

Özgür Özel, bir dönem uğruna gözyaşı döktüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu'nun da desteğiyle devirdi. Genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, sıraladığı vaatlere rağmen CHP'de zihniyet değil yalnızca isimler değişti.

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Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi: Sahaya inin çağrısına şoke eden rest!

Eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek terör suçlusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam gönderen Özgür Özel'in yerel seçim planları çıkmaza girdi.

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi: Sahaya inin çağrısına şoke eden rest!

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KOŞTU!

Ekrem İmamoğlu'nun baskısı nedeniyle partide 'eş başkan' konumuna düşen Özgür Özel, en kritik ilçelerde bile aday belirleyemedi. İYİ Parti'nin kapıyı kapattı, DEM Parti'nin ise resti çektiği Özgür Özel, İmamoğlu'yla da arası açılınca çaresiz kalıp yönünü eski genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevirdi.

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi: Sahaya inin çağrısına şoke eden rest!

GÖRÜŞMEYİ ÖZEL TALEP ETTİ

Özgür Özel, kurultay öncesi tüm kararlarını eleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşme talep etti. İşte o kritik görüşme dün akşam Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleşti.

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