Giriş Tarihi: 23.01.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
10:46
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi: Sahaya inin çağrısına şoke eden rest!
CHP 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan değişim kavgasıyla kurultaya gitti. Özgür Özel, değişimcilerin de desteğini alarak uğruna gözyaşı döktüğü Kemal kılıçdaroğlu'nu devirdi. Ancak genel başkanlık kariyerinde tek bir değişim gerçekleştiremedi. Ekrem İmamoğlu ile güç kavgasına tutuşan Özel, İYİ Parti'nin kapıyı kapatması ve DEM Parti'nin resti çekmesiyle çıkmaza girdi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi. "Sahaya inin" çağrısına gelen ret yanıtıyla şoka girdi!