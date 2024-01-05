Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
12:45
CHP'deki aday belirleme krizinde flaş gelişme! Kulis bilgisini canlı yayında paylaştı: Yazılı olmasa da...
14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından başlayan "değişim" tartışmalarının Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle sona erdiği CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi ana muhalefet partisinde aday belirleme krizi yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçelerinin yanı sıra başka illerde de aday belirlemek isterken, Özgür Özel bu yetki aşımının önüne geçmek istiyor. Peki CHP'de yaşanan krizin perde arkasında ne var? A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, canlı yayında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. İşte detaylar...