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Giriş Tarihi: 05.01.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 12:45

CHP'deki aday belirleme krizinde flaş gelişme! Kulis bilgisini canlı yayında paylaştı: Yazılı olmasa da...

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından başlayan "değişim" tartışmalarının Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle sona erdiği CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi ana muhalefet partisinde aday belirleme krizi yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilçelerinin yanı sıra başka illerde de aday belirlemek isterken, Özgür Özel bu yetki aşımının önüne geçmek istiyor. Peki CHP'de yaşanan krizin perde arkasında ne var? A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, canlı yayında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. İşte detaylar...

CHP’deki aday belirleme krizinde flaş gelişme! Kulis bilgisini canlı yayında paylaştı: Yazılı olmasa da...

CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içinde yeni krizler patlak verdi.

CHP’deki aday belirleme krizinde flaş gelişme! Kulis bilgisini canlı yayında paylaştı: Yazılı olmasa da...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında "aday belirleme" krizi yaşanıyor.

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CHP’deki aday belirleme krizinde flaş gelişme! Kulis bilgisini canlı yayında paylaştı: Yazılı olmasa da...

Bilindiği üzere CHP'de "değişimciler" arasında yer alan İmamoğlu, genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'e destek vermişti. Ancak Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra işler pek de istenildiği gibi gitmedi.

CHP’deki aday belirleme krizinde flaş gelişme! Kulis bilgisini canlı yayında paylaştı: Yazılı olmasa da...

İmamoğlu, İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarının yanı sıra başka illerde de aday belirlemeye çalışıyor. Özgür Özel ise bu yetki aşımına karşı çıkmaya çalışıyor.

CHP’deki aday belirleme krizinde flaş gelişme! Kulis bilgisini canlı yayında paylaştı: Yazılı olmasa da...

Peki CHP'de yaşanan krizin perde arkasında ne var? A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, A Haber canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. İşte detaylar...

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