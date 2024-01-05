CHP’deki aday belirleme krizinde flaş gelişme! Kulis bilgisini canlı yayında paylaştı: Yazılı olmasa da...

Bilindiği üzere CHP'de "değişimciler" arasında yer alan İmamoğlu, genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'e destek vermişti. Ancak Özgür Özel genel başkan seçildikten sonra işler pek de istenildiği gibi gitmedi.