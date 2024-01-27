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Haberler Galeri Özgür Özel veto yedi: Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den yetki alamadı!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 11:24

Özgür Özel veto yedi: Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den yetki alamadı!

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirdi. Yerel seçim için oldukça iddialı laflar etti. Ancak en kritik illerde bile aday belirleyemedi! İYİ Parti'nin kapıyı kapatması, DEM Parti'nin ise pazarlığı artırması üzerine önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi. Ancak isteği reddedildi. Son çare Ekrem İmamoğlu'nun kontrolündeki Parti Meclisi'ne giden Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Kadıköy adaylarını belirlemek için özel yetki talep etti. Aldığı ret cevabıyla şoka girdi.

Özgür Özel veto yedi: Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den yetki alamadı!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kavgasının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz bir türlü aşılamadı. Değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşen Özgür Özel, istediği başarıyı sağlayamadı.

Özgür Özel veto yedi: Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den yetki alamadı!

İMAMOĞLU'NUN GÖLGESİNDE KALDI

Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalan ve 'eş başkan' olarak değerlendirilen Özgür Özel, yerel seçim için aday seçmekte bile tek başına karar alamadı.

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Özgür Özel veto yedi: Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den yetki alamadı!

İYİ Parti'nin ittifak kapısını kapatması ve DEM Parti'nin ise pazarlıkta el artırması nedeniyle köşeye sıkışan Özgür Özel, kritik bölgelerde bile aday çıkartmakta zorlandı.

Özgür Özel veto yedi: Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den yetki alamadı!

KILIÇDAROĞLU'NDAN YARDIM İSTEDİ AMA...

23 Ocak'ta Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel, İmamoğlu'na karşı eski genel başkandan yardım istediği hatta "Sahaya inin bize destek olun" dediği iddiası ortaya atıldı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ret cevabı aldı.

Özgür Özel veto yedi: Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den yetki alamadı!

Özgür Özel, kurultayın ardından değiştirdiği Parti Meclisi'ne Sevgi Kılıç, Özgür Karabart, Gökan Zeybek gibi Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimleri atadı.

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