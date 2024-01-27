Özgür Özel veto yedi: Ekrem İmamoğlu kontrolündeki PM’den yetki alamadı!

Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
11:24
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirdi. Yerel seçim için oldukça iddialı laflar etti. Ancak en kritik illerde bile aday belirleyemedi! İYİ Parti'nin kapıyı kapatması, DEM Parti'nin ise pazarlığı artırması üzerine önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi. Ancak isteği reddedildi. Son çare Ekrem İmamoğlu'nun kontrolündeki Parti Meclisi'ne giden Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya ve Kadıköy adaylarını belirlemek için özel yetki talep etti. Aldığı ret cevabıyla şoka girdi.