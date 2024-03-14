Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
07:59
Özgür Özel'den Bilecik yalanını resmi internet sitesi ortaya çıkardı! "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"
CHP Genel Başkanı Özgür özel, katıldığı bir televizyon programında, rüşvet operasyonu sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ile ilgili, "Bize Bilecik'ten ihbarlar geldi. Dediler ki Başkan Şahin böyle böyle işler yapıyor. Biz de hemen kendisini partimizden ihraç ettik. Aylar sonra da Belediyeye operasyon yapıldı" dedi. Oysa Belediyeye rüşvet operasyonu 20 Ocak 2022'de yapılırken, CHP'li Şahin, yargılanmaya başlandıktan 5 ay sonra 14 Haziran 2022'de partisinden ihraç edilmişti.