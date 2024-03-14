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Haberler Galeri Özgür Özel'den Bilecik yalanını resmi internet sitesi ortaya çıkardı! "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"
Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 07:59

Özgür Özel'den Bilecik yalanını resmi internet sitesi ortaya çıkardı! "Rüşvetçiyi biz ihraç ettik"

CHP Genel Başkanı Özgür özel, katıldığı bir televizyon programında, rüşvet operasyonu sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin ile ilgili, "Bize Bilecik'ten ihbarlar geldi. Dediler ki Başkan Şahin böyle böyle işler yapıyor. Biz de hemen kendisini partimizden ihraç ettik. Aylar sonra da Belediyeye operasyon yapıldı" dedi. Oysa Belediyeye rüşvet operasyonu 20 Ocak 2022'de yapılırken, CHP'li Şahin, yargılanmaya başlandıktan 5 ay sonra 14 Haziran 2022'de partisinden ihraç edilmişti.

MUHARREM DOĞANTEZ
Özgür Özel’den Bilecik yalanını resmi internet sitesi ortaya çıkardı! Rüşvetçiyi biz ihraç ettik

Seçim çalışmaları kapsamında Habertürk kanalında bir programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programın ilk dakikalarında kendisine Afyon ile ilgili soru sorulmasına rağmen Bilecik'ten ve Bilecik'teki CHP adayı Melek Mızrak Subaşı'ndan bahsetmeye başladı.

Özgür Özel’den Bilecik yalanını resmi internet sitesi ortaya çıkardı! Rüşvetçiyi biz ihraç ettik

Bilecik'te bir süredir mağduriyet havası yaratmaya çalışan ve bu konuda elinden geleni yapan Özel, CHP'nin seçim klibinde de oynattığı Subaşı'na haksızlık yapıldığını iddia ederek, hem Bileciklilere hem de programı izleyenlere birbiri ardına yalanlar söyledi.

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Özgür Özel’den Bilecik yalanını resmi internet sitesi ortaya çıkardı! Rüşvetçiyi biz ihraç ettik

Bilecik Belediyesinde 2022 yılında düzenlenen rüşvet operasyonuna değinen Özgür Özel, "Biz Bilecik'te 2019'da seçimleri kazandık. Birkaç yıl sonra bize bir ihbar mektubu geldi. Dediler ki, Semih Şahin bir takım usulsüz işler yapıyor.

Özgür Özel’den Bilecik yalanını resmi internet sitesi ortaya çıkardı! Rüşvetçiyi biz ihraç ettik

Bizde hemen bir tahkikat komisyonu kurduk ve daha Savcılığın bile hiçbir şeyden haberi yokken biz kendisini partiden ihraç ettik. Daha sonra Savcılık da bir soruşturma yürüttü ve Başkanı görevden aldı ama biz daha önce kendisini partiden ihraç etmiştik" dedi.

Özgür Özel’den Bilecik yalanını resmi internet sitesi ortaya çıkardı! Rüşvetçiyi biz ihraç ettik

ÖZGÜR ÖZEL'İN YALANINI CHP'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİ ORTAYA ÇIKARDI

Bilecik'te kendisinden 200 Bin dolar nakit rüşvet istendiğini savcılığına bildiren bir müteahhidin ifadeleri sonrası harekete geçen Savcılık ve Emniyet birimleri, 5 Ocak 2022 günü akşam saat 20:00 sıralarında Belediye binasına rüşvet alışverişinin yapıldığı dakikalarda bir operasyon düzenlemişti.

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