Özgür Özel’den yeni siyasi söylem! CHP’de İmamoğlu vesayeti bitti mi?

Bu yeni durum doğal olarak en çok da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ruh durumunu etkiledi. Herhalde bu yüzden olacak şu sıralarda CHP çevresinde en çok şu tez seslendiriliyor: "CHP'de İmamoğlu vesayeti bitti."

Bu da parti içi siyasi rekabet mi yaratır yoksa siyasi operasyonlara mı yol açar bilinmez ama şu biliniyor: Özgür Özel hem güçlü görünüyor hem de farklı siyasi yaklaşımıyla "hâkim" bir genel başkan portresi çiziyor. Bir anlamda geçmişin o bağırıp çağıran, uçlara savrulan grup başkanvekili Özel gitmiş, yerine makulü arayan, atacağı her adımı hesap eden bir siyasetçi gelmiş.

Bunun ilk adımını da Sabah yazarı Yavuz Ağabey'e (Donat'a) verdiği röportajla attı. Başkan Erdoğan'la görüşeceğini belirterek şöyle diyordu: "İlk adımı ben atacağım..."

