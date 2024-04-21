Giriş Tarihi: 21.04.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
07:07
Özgür Özel'den yeni siyasi söylem! CHP'de İmamoğlu vesayeti bitti mi?
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, CHP'nin yerel seçimlerde birinci parti çıkmasının parti içi siyaseti derinden etkilediğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söyleminde ve değişiminde de bu durumu görmenin mümkün olduğunu belirten Mahmut Övür, "Bu yeni durum doğal olarak en çok da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ruh durumunu etkiledi. Herhalde bu yüzden olacak şu sıralarda CHP çevresinde en çok şu tez seslendiriliyor: "CHP'de İmamoğlu vesayeti bitti." ifadelerini kullandı.