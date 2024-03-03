Özgür Özel’in mağduriyet algısı çöktü: Çankaya başkan adayı Hüseyin Can Güner’in hakim savcı yalanı!

Giriş Tarihi: 03.03.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
09:05
CHP'de değişim de vaatler de sözde kaldı. Yeni genel başkan Özgür Özel, yerel seçim adaylıklarında yaptığı 'torpillerle' partiden ve seçmenden büyük tepki aldı. En büyük kriz ise Çankaya'daydı. Özel, anket bile yapmadan adaylığa kendi 31 yaşındaki avukatı Hüseyin Can Güner'i gösterince ortalık karıştı! Bunun üzerine algıya başlayan Özel, Güner'in Alevi olduğu için hakim/savcı olamadığını mağduriyetini yarattı. Ancak yalan çok geçmeden çok geçmeden ortaya çıktı. Hüseyin Can Güner'in gezi organizasyonlarında aktif yer almasının yanı sıra hakim-savcılık sınavı mülakatlarına siyasi parti üyesi olarak girdiği anlaşıldı!