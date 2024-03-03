Özgür Özel’in mağduriyet algısı çöktü: Çankaya başkan adayı Hüseyin Can Güner’in hakim savcı yalanı!

GEZİ KALKIŞMASINDA ORGANİZASYONLARA KATILMIŞ

Tüm bunların yanı sıra Hüseyin Can Güner'in Gezi kalkışmasındaki organizasyonlara katıldığı da belirlendi. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın işlerini takip eden, resmi olarak avukatlıklarını da yapmayan Güner'i Özel'in parti tabanına mağdur gibi gösterip kabullendirmeye çalışma planı da tutmadı. Veli Ağbaba'nın partide sendikalardan sorumlu olduğu dönemlerde katılmadığı bazı toplantılara Güner'i gönderdiği, onun dışında Güner'in herhangi bir önemli davada avukat olarak da bulunmadığı öğrenildi.