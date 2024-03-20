PKK elebaşı Duran Kalkan’dan CHP-DEM İttifakı’na övgüler yağdırdı: Önemli ve anlamlı…

'KENT UZLAŞISI' ÖNEMLİ VE ANLAMLI

DEM Partisi etrafında oluşan ittifakların olduğunu açıkça beyan eden PKK elebaşı Kalkan, oluşan ittifakların önemli ve anlamlı olduğunu aktardı. Kalkan, "31 Mart'ta Türkiye'de önemli bir seçim olacak. Mayıs seçimleri kadar olmayabilir ama yerel yönetimler çok daha önemli. Bu anlamda demokratik güçlerin aydınların kadınların önemli bir çabası var.