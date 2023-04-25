Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
07:34
PKK'nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcı 'Yiğit'leriyle oynadığı tiyatro! Mansur yavaş Kandil'siz hayal bile edemez
74'lük Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse kendisiyle yaşıt Mansur Yavaş'ı ve adaylık yarışında ölümüne mücadele edip şimdi de evladım dediği Ekrem İmamoğlu'nu yanına alarak 23 Nisan'da birbirlerine "Cumhurbaşkanım" ve "Yardımcılarım" dedikleri bir video çekmişlerdi. Seçilmeden birbirlerine bu şekilde hitap ettikleri ve tiyatroyu andıran görüntüler sosyal medyada da alay konusu oldu. Siyaseten de analiz edilen görüntülere Salih Tuna çarpıcı bir dil ve tespitle yaklaştı.