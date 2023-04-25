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Haberler Galeri PKK'nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcı 'Yiğit'leriyle oynadığı tiyatro! Mansur yavaş Kandil'siz hayal bile edemez
Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 07:34

PKK'nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcı 'Yiğit'leriyle oynadığı tiyatro! Mansur yavaş Kandil'siz hayal bile edemez

74'lük Kemal Kılıçdaroğlu'nun neredeyse kendisiyle yaşıt Mansur Yavaş'ı ve adaylık yarışında ölümüne mücadele edip şimdi de evladım dediği Ekrem İmamoğlu'nu yanına alarak 23 Nisan'da birbirlerine "Cumhurbaşkanım" ve "Yardımcılarım" dedikleri bir video çekmişlerdi. Seçilmeden birbirlerine bu şekilde hitap ettikleri ve tiyatroyu andıran görüntüler sosyal medyada da alay konusu oldu. Siyaseten de analiz edilen görüntülere Salih Tuna çarpıcı bir dil ve tespitle yaklaştı.

SALİH TUNA
PKK’nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcı ’Yiğit’leriyle oynadığı tiyatro! Mansur yavaş Kandil’siz hayal bile edemez

Sayın Erdoğan ve AK Parti'ye karşı çıkma gerekçelerini alt alta toplasanız kocaman bir sıfır elde edersiniz.
Çünkü artı eksi misali, her birinin gerekçesi diğerinin gerekçesini yok eder.
Nasıl mı?
Mesela şöyle: Ortodoks CHP'liler AK Parti'ye fabrika ayarlarından ötürü karşıyken, CHP-HDP İttifakı'nın diğer paydaşları ise fabrika ayarlarından uzaklaştığı gerekçesiyle karşılar.

PKK’nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcı ’Yiğit’leriyle oynadığı tiyatro! Mansur yavaş Kandil’siz hayal bile edemez

Babacan'dan Karar'ın Taha Akyolgillerine, Davutoğlu'ndan Çandargillere kadar hepsi birden AK Parti'nin fabrika ayarlarına hasretler. Fakat söz konusu hasretlerine kökten düşman olanlarla ittifak içindeler.

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PKK’nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcı ’Yiğit’leriyle oynadığı tiyatro! Mansur yavaş Kandil’siz hayal bile edemez

Aynı şekilde...
2010'daki Anayasa değişikliği referandumunda "evet" dediği için AK Parti'ye kinleri dinmek bilmeyen güruhu da "Mümkün olsa da mezarlardan ölüler kalkıp evet oyu verse" diyen Pensilvanya destekliyor.

PKK’nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcı ’Yiğit’leriyle oynadığı tiyatro! Mansur yavaş Kandil’siz hayal bile edemez

"İstanbul Sözleşmesi aileyi yıkar; aileyi koruyamazsanız vatanı da koruyamazsınız" düşüncesinde olan Karamollaoğlu'nun Saadet'i de İstanbul Sözleşmesi'ni çöpe attığı için AK Parti'ye isyan eden muhalif güruhla ittifak içinde... "Modern yaşam" gerekçesiyle Kuran kurslarına karşı çıkan kökten laikçi kesimle de Süleymancılar aynı CHP İttifakı'nda buluşabiliyorlar!
Örnekler çok, hangi birini sayayım!

PKK’nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcı ’Yiğit’leriyle oynadığı tiyatro! Mansur yavaş Kandil’siz hayal bile edemez

Demem o ki artı eksi elde var sıfır. Ezkaza iktidara gelseler, kendiliğinden infilak edecek bir ittifak bu. Yürüse de anca jantta yürürler. Yan yana gelmeleri zaten vassallık marifetlerine bağlı.

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