PKK’nın cumhurbaşkanı adayı ve yardımcı ’Yiğit’leriyle oynadığı tiyatro! Mansur yavaş Kandil’siz hayal bile edemez

Sayın Erdoğan ve AK Parti'ye karşı çıkma gerekçelerini alt alta toplasanız kocaman bir sıfır elde edersiniz.

Çünkü artı eksi misali, her birinin gerekçesi diğerinin gerekçesini yok eder.

Nasıl mı?

Mesela şöyle: Ortodoks CHP'liler AK Parti'ye fabrika ayarlarından ötürü karşıyken, CHP-HDP İttifakı'nın diğer paydaşları ise fabrika ayarlarından uzaklaştığı gerekçesiyle karşılar.

