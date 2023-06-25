Putin’in garsonluğundan darbe liderliğine! 10 soruda Rusya’nın paralı savaşçıları: Wagner

PRİGOJİN; SEYYAR SATICILIKTAN KOMUTANLIĞA

-Wagner'in kurucusu Prigojin nasıl bir kişilik?

Prigojin aslında hırsızlık ve yankesicilikten hapis yatmış bir kişi. Daha sonra yol kenarlarında seyyar satıcılık yapmış, sosisli sandviç satmış. Bir şekilde restoran açmış ve Putin ile irtibat kurmuş. Putin ile irtibatı sayesinde siyasi elite nüfuz etmiş. Bu ilişkileri sayesinde özel bir askeri güvenlik şirketi kurarak iş alanını genişletmiş. Burada Putin'in doğrudan desteği olduğunu söylemek gerekiyor. Bu destek olmazsa dünyanın hiçbir ülkesinden bu güce erişemezsiniz.