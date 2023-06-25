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Haberler Galeri Putin'in garsonluğundan darbe liderliğine! 10 soruda Rusya’nın paralı savaşçıları: Wagner
Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 07:05

Putin'in garsonluğundan darbe liderliğine! 10 soruda Rusya’nın paralı savaşçıları: Wagner

Geçtiğimiz Cuma gecesi "Rusya'da darbe oluyor" söylentisi tüm dünyanın gündemini değiştirdi. Rusya'ya hizmet veren Yevgenev Prigojin komutasındaki "Paralı Ordu Wagner", bir ayaklanma girişiminde bulunmuştu. Kısa sürede Wagner'in karargah binası Rusya ordusu tarafından kuşatıldı. Rus Savunma Bakanlığı koruma altına alındı. Ardından Cumartesi sabah Rusya Devlet Başkanı Putin canlı yayında sert bir açıklamalar yaptı. Wagner lideri Prigojin ise yaptığı açıklamada geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

İSA TATLICAN
Putin’in garsonluğundan darbe liderliğine! 10 soruda Rusya’nın paralı savaşçıları: Wagner

Rusya'nın Ukrayna, Suriye ve Libya gibi yurtdışı operasyonlarda kullandığı özel askeri güç Wagner, silahını bu kez Putin'e doğrulttu. Sadece Rusya'yı değil tüm dünyayı ilgilendiren sarsıcı gelişmenin detaylarını Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Doç. Murat Aslan'a sordumç

Putin’in garsonluğundan darbe liderliğine! 10 soruda Rusya’nın paralı savaşçıları: Wagner
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Putin’in garsonluğundan darbe liderliğine! 10 soruda Rusya’nın paralı savaşçıları: Wagner

PRİGOJİN; SEYYAR SATICILIKTAN KOMUTANLIĞA

-Wagner'in kurucusu Prigojin nasıl bir kişilik?

Prigojin aslında hırsızlık ve yankesicilikten hapis yatmış bir kişi. Daha sonra yol kenarlarında seyyar satıcılık yapmış, sosisli sandviç satmış. Bir şekilde restoran açmış ve Putin ile irtibat kurmuş. Putin ile irtibatı sayesinde siyasi elite nüfuz etmiş. Bu ilişkileri sayesinde özel bir askeri güvenlik şirketi kurarak iş alanını genişletmiş. Burada Putin'in doğrudan desteği olduğunu söylemek gerekiyor. Bu destek olmazsa dünyanın hiçbir ülkesinden bu güce erişemezsiniz.

Putin’in garsonluğundan darbe liderliğine! 10 soruda Rusya’nın paralı savaşçıları: Wagner

WAGNER BİRÇOK ÜLKEDE FAALİYETTE

-Kaç ülkede faaliyet gösteriyor?

Bununla ilgili net bir sayı vermek mümkün değil. Ancak Rusya'nın, Ukrayna, Suriye, Libya, Çad ve Mali'de Wagner aracılığıyla askeri harekat içerisinde olduğunu biliyoruz. Güney Amerika'da Wagner varlığından bahsediliyor. Ancak kimin adına çalıştığı konusunda soru işaretleri var.

Putin’in garsonluğundan darbe liderliğine! 10 soruda Rusya’nın paralı savaşçıları: Wagner

ÜLKELER WAGNER'İN EYLEMLERİNDEN SORUMLU

-Wagner'in kullanılması ülkeleri uluslararası mahkemelerde cezadan kurtarır mı?

Hayır kurtarmaz. Çünkü Roma Statüsü gereği her tür insanlık suçu uluslararası ceza mahkemelerinin yetki alanındadır. Rusya ise Wagner'in bir özel şirket olduğunu, yaptığı işlerden sorumlu olmadığını, sadece sonuçlarıyla ilgilendiğini söylüyor. Yaptırımlardan bu şekilde kurtulmak ise mümkün görünmüyor.

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