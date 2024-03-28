Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:58 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 12:58

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Tatile çıkmak ve uzaktaki ailesi ile vakit geçirmek için bu günü bekleyen vatandaşlar plan yapmadan önce tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini öğrenmek istiyor. Başkan Erdoğan pazartesi ve Salı gününün de idari izin kapsamına alındığını duyurdu. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini duyurdu. Bu yılın ilk dini bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ile birlikte izinlerini birleştirmek ve daha uzun süre tatil yapmanın planını kuran vatandaşlar 2024, Ramazan Bayramı tatili kaç gün araştırıyor. Peki, bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜNE ÇIKTI

Konu hakkında Başkan Erdoğan" Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan bayramı öncesindeki 1,5 sürede idari izinli sağlayacak kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek bayram tatilini 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz. 1,5 günlük idari izin kararımızın hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

SON DAKİKA