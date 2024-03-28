Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini duyurdu. Bu yılın ilk dini bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ile birlikte izinlerini birleştirmek ve daha uzun süre tatil yapmanın planını kuran vatandaşlar 2024, Ramazan Bayramı tatili kaç gün araştırıyor. Peki, bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? İşte detaylar.