Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
12:58
Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Tatile çıkmak ve uzaktaki ailesi ile vakit geçirmek için bu günü bekleyen vatandaşlar plan yapmadan önce tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini öğrenmek istiyor. Başkan Erdoğan pazartesi ve Salı gününün de idari izin kapsamına alındığını duyurdu. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.