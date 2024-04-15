Reyting sonuçları 14 Nisan 2024 Pazar belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün gece Kanal D'de Yargı, TV8'de Survivor, TRT'de Teşkilat dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.