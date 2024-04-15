Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
06:35
Reyting sonuçları 14 Nisan 2024 Pazar belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım
14 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazar gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Yargı,, Teşkilat Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…