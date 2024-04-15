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Haberler Galeri Reyting sonuçları 14 Nisan 2024 Pazar belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım
Giriş Tarihi: 15.04.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 06:35

Reyting sonuçları 14 Nisan 2024 Pazar belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

14 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazar gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Yargı,, Teşkilat Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 14 Nisan 2024 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 14 Nisan 2024 Pazar belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

14 Nisan reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 14 Nisan 2024 Pazar belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün gece Kanal D'de Yargı, TV8'de Survivor, TRT'de Teşkilat dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 14 Nisan 2024 Pazar belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

TOTAL

Total sıralaması henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 14 Nisan 2024 Pazar belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

AB

AB sıralaması henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 14 Nisan 2024 Pazar belli oldu mu? İşte dünün reyting sıralamasında zirvedeki yapım

ABC

ABC sıralaması henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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