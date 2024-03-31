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Haberler Galeri Reyting sonuçları 30 Mart 2024 açıklandı: AB ve total reyting sıralamasıyla zirvedeki yapım kim oldu?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 10:33

Reyting sonuçları 30 Mart 2024 açıklandı: AB ve total reyting sıralamasıyla zirvedeki yapım kim oldu?

Cumartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Gönül Dağı, Show TV'de Bahar ve ATV ekranlarında ise Kardeşlerim yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, dün gece zirvenin sahibi olan yapımı ve 30 Mart 2024 reyting sonuçları sıralaması.

Reyting sonuçları 30 Mart 2024 açıklandı: AB ve total reyting sıralamasıyla zirvedeki yapım kim oldu?

Televizyon severler reyting sonuçları ile dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranını inceliyor. 30 Mart Cumartesi akşamı Survivor All Star 2024, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Gönül Dağı seyircisi ile buluştu. Yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü reyting sıralaması.

Reyting sonuçları 30 Mart 2024 açıklandı: AB ve total reyting sıralamasıyla zirvedeki yapım kim oldu?

30 MART 2024 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor. 30 Mart Cumartesi akşamı Survivor All Star 2024, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Gönül Dağı seyircisi ile buluştu.

İşte 30 Mart reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 30 Mart 2024 açıklandı: AB ve total reyting sıralamasıyla zirvedeki yapım kim oldu?

30 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

30 Mart 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

AB'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Ana Haber yer aldı.

Reyting sonuçları 30 Mart 2024 açıklandı: AB ve total reyting sıralamasıyla zirvedeki yapım kim oldu?

23 MART 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1- Gönül Dağı

2- Survivor All Star

3- Gönül Dağı (Özet)

Reyting sonuçları 30 Mart 2024 açıklandı: AB ve total reyting sıralamasıyla zirvedeki yapım kim oldu?

23 MART 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

1- Gönül Dağı

2- Survivor All Star

3- Ana Hbaer Bülteni

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