Reyting sonuçları 30 Mart 2024 açıklandı: AB ve total reyting sıralamasıyla zirvedeki yapım kim oldu?

Televizyon severler reyting sonuçları ile dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranını inceliyor. 30 Mart Cumartesi akşamı Survivor All Star 2024, Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Gönül Dağı seyircisi ile buluştu. Yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 30 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü reyting sıralaması.