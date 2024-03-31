Giriş Tarihi: 31.03.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
10:33
Reyting sonuçları 30 Mart 2024 açıklandı: AB ve total reyting sıralamasıyla zirvedeki yapım kim oldu?
Cumartesi reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Salı reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Gönül Dağı, Show TV'de Bahar ve ATV ekranlarında ise Kardeşlerim yeni bölümleri ile seyircisi ile buluştu. TV8'de ise Survivor All Star 2024'da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, dün gece zirvenin sahibi olan yapımı ve 30 Mart 2024 reyting sonuçları sıralaması.