REYTİNG SONUÇLARI 3 Nisan Çarşamba listesi! İşte Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göreKuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor All Star gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları!