Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri REYTİNG SONUÇLARI 3 Nisan Çarşamba listesi! İşte Total ve AB'de reyting sıralaması birincisi
Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:07 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 01:07

REYTİNG SONUÇLARI 3 Nisan Çarşamba listesi! İşte Total ve AB'de reyting sıralaması birincisi

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Taş Kağıt Makas, ATV'de Kuruluş Osman, TRT1'de ise Bir Sevdadır gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 3 Nisan Çarşamba listesi! İşte Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göreKuruluş Osman, Taş Kağıt Makas, Sandık Kokusu ve Survivor All Star gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 3 Nisan Çarşamba listesi! İşte Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi

3 NİSAN | REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Nisan tarihine ilişkin reyting sonuçları AÇIKLANDI!

3 Nisan reyting sonuçlarında "Kuruluş Osman" 3 kategoride de 1. oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI 3 Nisan Çarşamba listesi! İşte Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi

TOTAL

Kuruluş Osman

Survivor

Selçuk Tepeli İle Ana Haber

Sandık Kokusu

Esra Erol'da

Kuruluş Osman (Özet)

Şahane Hayatım

Tas Kâğıt Makas

Şahane Hayatım (Özet)

Sandık Kokusu (Özet)

REYTİNG SONUÇLARI 3 Nisan Çarşamba listesi! İşte Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi

AB

Kuruluş Osman

Selçuk Tepeli İle Ana Haber

Survivor

Sandık Kokusu

Tas Kâğıt Makas

Şahane Hayatım (Özet)

Şahane Hayatım

Sandık Kokusu (Özet)

Kuruluş Osman (Özet)

Ana Haber

REYTİNG SONUÇLARI 3 Nisan Çarşamba listesi! İşte Total ve AB’de reyting sıralaması birincisi

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

27 Mart reyting sonuçlarında "Kuruluş Osman" 3 kategoride de 1. oldu.

  • Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Ana Haber yer aldı.
  • AB'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Ana Haber yer aldı.
  • 20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.
SON DAKİKA