Giriş Tarihi: 05.04.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
01:07
REYTİNG SONUÇLARI 3 Nisan Çarşamba listesi! İşte Total ve AB'de reyting sıralaması birincisi
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Show TV'de Sandık Kokusu, Kanal D'de Taş Kağıt Makas, ATV'de Kuruluş Osman, TRT1'de ise Bir Sevdadır gibi yapımların ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 3 Nisan 2024 Çarşamba sonuçları!