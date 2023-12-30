Rüşvet çarkı pembe ajandada! 225 milyonluk rüşveti tek tek not aldı

PEMBE RÜŞVET AJANDASI

Avanos Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma dosyasında Avanos Noter Vekili İsmail Vural tarafından hiçbir proje, araç muayenesi yapılmadan araçlara rüşvet karşılığında usulsüz işlem yapılarak ruhsat düzenlediği, usulsüz işleme karşı rüşvetin doğrudan ya da İstanbul ve Adana'daki sigortacılar aracılığı ile Başkâtibe banka hesabından ya da elden gönderildiği ortaya çıkmıştı. İstanbul'da çalıştığı noterde yaptığı usulsüzlüklerden sonra atılan ve soruşturma geçiren Mehmet Akıncızade'nin Nevşehir'de sevgilisi Hicran Bilen ile Avanos'ta otelde kaldığı, gündüz mesainin bitmesinin ardından paralel noter gibi akşam Avanos noterliğine giderek rüşvet karşılığındaki tescil bilgileri değişikliklerini yaptıkları belirlendi.