Giriş Tarihi: 30.12.2023 06:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
10:00
Rüşvet çarkı pembe ajandada! 225 milyonluk rüşveti tek tek not aldı
Nevşehir'in Avanos İlçesi'nde Noter vekili İsmail Vural'ın, daha önce İstanbul'da yolsuzluk yaptığı için noterden atılan Mehmet Akıncızade ve sevgilisi Hicran Bilen ile birlikte 225 milyon lira rüşvet karşılığında noterlik sisteminde araçların tescil bilgilerini projelerine aykırı değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Mehmet Akıncızade ile Hicran Bilen'in mesai bitiminde paralel noter gibi akşam noter vekili ile birlikte Avanos noterini açıp, araçların tescil belgelerini rüşvet karşılığında değiştirdiğinin belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. Kaldığı otelde gözaltına alınan Hicran Bilen ile birlikte ele geçirilen pembe ajanda ise rüşvet çarkına delil oldu. Genç kadının rüşvet karşılığında yaptıkları usulsüz noter işlemlerini ajandasına tek tek kaydettiği ortaya çıktı. Ajanda rüşvetin belgesi olarak soruşturma dosyasına girdi.