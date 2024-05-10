Giriş Tarihi: 10.05.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
06:52
SABAH, uzman isimlere artan şiddeti sordu: Gençler sokak ve sosyal medyadan etkileniyor
Türkiye genelinde gençler arasında şiddetin dozu her geçen gün artıyor; okulda, sokakta, aile içinde şiddet yaşanıyor. En son İstanbul Eyüpsultan ilçesinde kendisini okuldan uzaklaştıran okul müdürünü bir öğrenci silahla vurarak öldürdü. SABAH, son zamanlarda okullarda artan şiddetin nedenlerini, şiddeti önleyebilmek için neler yapılması gerektiğini uzman isimlere sordu. İşte detaylar...