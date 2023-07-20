Giriş Tarihi: 20.07.2023 07:52
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
07:57
Şanlı Kıbrıs zaferinin yıl dönümünde gaziler SABAH'a konuştu! Türk Ordusu Ada'ya çıktı rum zulmü son buldu
20 Temmuz 1974 tarihinde, Türk milletinin zaferlerle dolu tarihine şanlı bir destan daha eklendi. 343 yıl boyunca Türk hakimiyetinde kalan Kıbrıs'ın, 1914 yılında İngilizler tarafından işgal edilmesiyle, bölgede Rumlar tarafından Türkler'e yönelik tam 60 yıl sürecek bir zulüm politikası uygulanmaya başladı. 20 Temmuz 1974 tarihinde Ada'ya Türk askeri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı adını taşıyan operasyon düzenlendi ve Ada'ya barış ortamı getirildi. Şanlı zaferin yıl dönümünde, gaziler SABAH'a konuştu.