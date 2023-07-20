Şanlı Kıbrıs zaferinin yıl dönümünde gaziler SABAH’a konuştu! Türk Ordusu Ada’ya çıktı rum zulmü son buldu

343 yıl boyunca Türk hakimiyetinde kalan Kıbrıs'ın; Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiltere tarafından işgal edilmesi sonrasında Rumlar tarafından Türkler'e yapılan üstü kapalı soykırım girişimleri tam 60 yıl sürdü.



