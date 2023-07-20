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Haberler Galeri Şanlı Kıbrıs zaferinin yıl dönümünde gaziler SABAH'a konuştu! Türk Ordusu Ada'ya çıktı rum zulmü son buldu
Giriş Tarihi: 20.07.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 07:57

Şanlı Kıbrıs zaferinin yıl dönümünde gaziler SABAH'a konuştu! Türk Ordusu Ada'ya çıktı rum zulmü son buldu

20 Temmuz 1974 tarihinde, Türk milletinin zaferlerle dolu tarihine şanlı bir destan daha eklendi. 343 yıl boyunca Türk hakimiyetinde kalan Kıbrıs'ın, 1914 yılında İngilizler tarafından işgal edilmesiyle, bölgede Rumlar tarafından Türkler'e yönelik tam 60 yıl sürecek bir zulüm politikası uygulanmaya başladı. 20 Temmuz 1974 tarihinde Ada'ya Türk askeri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı adını taşıyan operasyon düzenlendi ve Ada'ya barış ortamı getirildi. Şanlı zaferin yıl dönümünde, gaziler SABAH'a konuştu.

HARUN SEKMEN
Şanlı Kıbrıs zaferinin yıl dönümünde gaziler SABAH’a konuştu! Türk Ordusu Ada’ya çıktı rum zulmü son buldu

343 yıl boyunca Türk hakimiyetinde kalan Kıbrıs'ın; Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiltere tarafından işgal edilmesi sonrasında Rumlar tarafından Türkler'e yapılan üstü kapalı soykırım girişimleri tam 60 yıl sürdü.

Şanlı Kıbrıs zaferinin yıl dönümünde gaziler SABAH’a konuştu! Türk Ordusu Ada’ya çıktı rum zulmü son buldu

Türkiye'nin bütün diplomatik çabalarının sonuçsuz kalması ve EOKA adlı Rum terör örgütünün bölgede yaşayan Türkler'e karşı sistematik saldırılarını artırması sonucu 20 Temmuz 1974 tarihinde dönemin hükümetinin direktifiyle adaya Kıbrıs Barış Harekatı ismiyle eşsiz bir kahramanlık operasyonu gerçekleştirildi.

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Şanlı Kıbrıs zaferinin yıl dönümünde gaziler SABAH’a konuştu! Türk Ordusu Ada’ya çıktı rum zulmü son buldu

Sonraki süreçte diplomatik çözüm yollarının arandığı adada 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nin kurulduğu tüm dünyaya duyuruldu.

Şanlı Kıbrıs zaferinin yıl dönümünde gaziler SABAH’a konuştu! Türk Ordusu Ada’ya çıktı rum zulmü son buldu

Adaya denizden çıkarma yapan ve havadan indirilen birlikler arasında yer alan kahraman gaziler şanlı harekatın yıl dönümünde SABAH'a konuştu.

Şanlı Kıbrıs zaferinin yıl dönümünde gaziler SABAH’a konuştu! Türk Ordusu Ada’ya çıktı rum zulmü son buldu

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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Avcılar temsilcisi Kıbrıs Gazisi Nurettin Ağaoğlu (70) "İstanbul Avcılar doğumluyum. Acemi birliğim Yozgat usta birliğim Siirt'ti.

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