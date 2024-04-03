Giriş Tarihi: 03.04.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
19:07
Şans Topu sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi 3 Nisan Çarşamba günü gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyununda bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranına döndü. Şans Topu sonuçları sorgulama işlemleri canlı yayın ve sistem üzerinden araştırılıyor. Peki; bugün çekilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, detaylar...