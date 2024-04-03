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Haberler Galeri Şans Topu sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 03.04.2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 19:07

Şans Topu sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi 3 Nisan Çarşamba günü gündemdeki yerini aldı. Milli Piyango Online üzerinden oynanan şans oyununda bilet sahipleri MPİ bilet sorgulama ekranına döndü. Şans Topu sonuçları sorgulama işlemleri canlı yayın ve sistem üzerinden araştırılıyor. Peki; bugün çekilen Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, detaylar...

Şans Topu sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı takip ediliyor. Biletleri olanlar kazandıran numaralara odaklandı. 6 numaranın ardındaki büyük ikramiye 2,5 milyonu aşıyor. Çarşamba ve pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ilk numaraları belli oluyor. Peki; 3 Nisan Şans Topu sonuçları nereden öğrenilir?

Şans Topu sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 2 kez oynanan Şans Topu Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 3 Nisan saat 20.00'de gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Şans Topu sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Şans Topu sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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