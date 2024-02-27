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Haberler Galeri SATIŞTA! BİM AKTÜEL 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 kataloğu tamamı: Bim'de bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:10 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:10

SATIŞTA! BİM AKTÜEL 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 kataloğu tamamı: Bim'de bu hafta neler var?

Bim aktüel 27 Şubat 2024 kataloğu satışa sunuldu. Bu hafta BİM'e farklı kategorilerde onlarca ürün geliyor. Her hafta salı ve cuma günleri satışa çıkan fırsat ürünlerini almak isteyen alışveriş tutkunları listelerini hazırladı. Dikey süpürgeden, robot süpürgeye, çay makinesinden Türk kahvesi makinesine pek çok ürün raflarda yerini alıyor. İşte, BİM 27 Şubat-1 Mart aktüel ürünler listesi.

SATIŞTA! BİM AKTÜEL 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 kataloğu tamamı: Bim’de bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. Bu Salı market ürünlerindeki fırsatları kaçırmak istemeyenler marketin yolunu tuttu. Cuma günü ise zincir markette televizyon, çay makinesi, tost makinesi, robot süpürge, tekstil ürünleri, oyuncak çeşitleri geliyor. İşte, 1 Mart BİM aktüel ürünleri.

SATIŞTA! BİM AKTÜEL 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 kataloğu tamamı: Bim’de bu hafta neler var?
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SATIŞTA! BİM AKTÜEL 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 kataloğu tamamı: Bim’de bu hafta neler var?
SATIŞTA! BİM AKTÜEL 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 kataloğu tamamı: Bim’de bu hafta neler var?
SATIŞTA! BİM AKTÜEL 27 ŞUBAT- 1 MART 2024 kataloğu tamamı: Bim’de bu hafta neler var?
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