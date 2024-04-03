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Haberler Galeri Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 03.04.2024 19:07 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 19:07

Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 3 Nisan Çarşamba sorgulanıyor. SüperStar ve Joker ayrı ayrı araştırılırken 6 kazandıran numaranın ardında 229 milyonu aşkın büyük ikramiye bulunuyor. Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı takip ediliyor. Bilet sahipleri kazandıran numaraları izliyor. Peki; bugün çekilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, ayrıntılar...

Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı gündemde. Çarşamba çekilişi bilet sahipleri tarafından araştırılıyor. Şans oyunu severler https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto ekranına odaklandı. Peki; 3 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden öğrenilir?

Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Çarşamba çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 3 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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