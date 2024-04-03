Giriş Tarihi: 03.04.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
19:07
Sayısal Loto sonuçları 3 Nisan 2024 kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Sayısal Loto sorgulama MPİ ekranı
Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 3 Nisan Çarşamba sorgulanıyor. SüperStar ve Joker ayrı ayrı araştırılırken 6 kazandıran numaranın ardında 229 milyonu aşkın büyük ikramiye bulunuyor. Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı takip ediliyor. Bilet sahipleri kazandıran numaraları izliyor. Peki; bugün çekilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, ayrıntılar...