Giriş Tarihi: 28.03.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
07:23
Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi
28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana paramparça bir görüntüye bürünen CHP'de yine parti içi sürtüşmeler ivme kazandı. Devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, İstanbul'un dört bir yanına pankartlar asarak, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen siyasiler ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer arasında ise bir kez daha söz düellosu yaşandı.