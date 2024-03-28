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Haberler Galeri Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi
Giriş Tarihi: 28.03.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 07:23

Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

28 Mayıs'taki seçim hezimetinden bu yana paramparça bir görüntüye bürünen CHP'de yine parti içi sürtüşmeler ivme kazandı. Devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, İstanbul'un dört bir yanına pankartlar asarak, "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok" mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen siyasiler ile Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partililer arasında ise bir kez daha söz düellosu yaşandı.

MURATHAN YILDIRIM
Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

İmamoğlu'nun "değişim" fitilini ateşlediği 29 Mayıs'tan bu yana kendisiyle husumetli olan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki aday tanıtım toplantısına da katılmayarak gündem olmuştu.

Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekillerin megakentteki seçim çalışmalarında gözükmemesi, parti içindeki bölünmeyi bir kez daha belgelemişti.

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Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

"KILIÇDAROĞLU GÖNÜLLÜLERİ" RAHATSIZLIK YARATTI

İmamoğlu kanadı ile Kılıçdaroğlu destekçileri arasındaki sürtüşme, önceki gün bir kez daha zirve yaptı.

Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

Sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Kadıköy eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, İBB seçimleri için kendisine çağrı yaparak, "Kırgın olabilirsiniz ama İmamoğlu'nun seçilmesi için gayret sarf etmelisiniz" dedi.

Seçime 3 gün kala CHP karıştı! İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası yeniden alevlendi

Eski genel başkanını ofis açtığı için de örtülü eleştiren Öztürk, "Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" adlı oluşumun partiye acımasızca saldırmakta olduğunu da ifade etti.

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