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Haberler Galeri Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 14:58

Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur yarın yapılacak. Türkiye ilk kez ikinci tur seçimlerine giderken 'Hangi lider nerede oy kullanacak?' sorusu da yanıt buldu.

Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur için sandık başına gidecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullanacak?

Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

Başkan Erdoğan her seçimde olduğu gibi İstanbul'da Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek

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Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da olacak. Oyunu Anıttepe İlkokulu'nda kullanacak.

Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul'da,

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