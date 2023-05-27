Giriş Tarihi: 27.05.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 14:58

Seçime saatler kaldı! Hangi lider nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur yarın yapılacak. Türkiye ilk kez ikinci tur seçimlerine giderken 'Hangi lider nerede oy kullanacak?' sorusu da yanıt buldu.