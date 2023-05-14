Seçmen sandığa akın etti! İşte dikkat çeken manzaralar

GÖRME ENGELLİLER DE SANDIK BAŞINDA
Görme engelliler, bu yıl ilk kez tek başına oy kullanabilmelerine imkan sağlayan özel şablonlarla sandıklara giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, görme engelli seçmenlerin, "oyun gizliliği" esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk kez uygulandı.
Önceki seçimlerde, akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, artık tek başlarına refakatçi olmadan oy kullanabiliyor.
Türkiye Körler Federasyonu Gelen Sekreteri Yıldırım Alkaya, bu yıl ilk kez şablon ile oy kullanan görme engellilerden biri olarak, yaşadığı tecrübeyi AA muhabirine anlattı.
Bu yıl Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kendileri için farklı bir uygulama başlatmasından memnuniyet duyduklarını belirten Alkaya, uygulamanın görme engellilerin uzun uğraşları sonucu hayata geçirildiğini söyledi.