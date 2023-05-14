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Haberler Galeri Seçmen sandığa akın etti! İşte dikkat çeken manzaralar
Giriş Tarihi: 14.05.2023 18:01 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 18:04

Seçmen sandığa akın etti! İşte dikkat çeken manzaralar

Türk halkı tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gitti. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar sandıklara koştu. Kimi hasta yatağından kalktı geldi, kimi ise tekerlekli sandalyeyle milli iradenin tecelli etmesi için sandık başına geldi. Bazı vatandaşlar ise 14 Mayıs Genel Seçimleri için oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

Seçmen sandığa akın etti! İşte dikkat çeken manzaralar

Türk halkı rekor bir oranla sandıklara akın etti. Seçimlere katılımın çok yüksek olduğu gözlendi. Seçim dikkat çeken manzaralara da sahne oldu.

Seçmen sandığa akın etti! İşte dikkat çeken manzaralar

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE OYUNU KULLANDI

Edirne'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçmenler okullara tekerlekli sandalye ile gelerek oylarını kullandı.

Sabah erken saatlerden itibaren çok sayıda kişi oy kullanmak için sandık başına gitti. İlerleyen hastalığa ve tüm olumsuzluklara rağmen oy vermenin kutsal bir görev olduğunu söyleyen 74 yaşındaki onkoloji hastası Hüseyin Özgürkan da oy vermeye tekerlekli sandalye ile geldi.

"OY VERMEK KUTSAL BİR GÖREV"
İlerleyen hastalığa rağmen eşi ve çocuğunun yardımı ile oy kullanmaya geldiğini belirten Özgürkan, "Bana göre her vatandaşın yapabileceği kutsal bir görevdir. Oyumuz millete hayırlı olsun inşallah. Buraya geliş ve gidişte biraz zorlandım. Ama oyumu kullanmak için direnç gösteriyorum" dedi

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Seçmen sandığa akın etti! İşte dikkat çeken manzaralar

GÖRME ENGELLİLER DE SANDIK BAŞINDA

Görme engelliler, bu yıl ilk kez tek başına oy kullanabilmelerine imkan sağlayan özel şablonlarla sandıklara giderek, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, görme engelli seçmenlerin, "oyun gizliliği" esasına uygun şekilde oy kullanabilmelerine imkan sağlandı. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk kez uygulandı.

Önceki seçimlerde, akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanan görme engelliler, artık tek başlarına refakatçi olmadan oy kullanabiliyor.

Türkiye Körler Federasyonu Gelen Sekreteri Yıldırım Alkaya, bu yıl ilk kez şablon ile oy kullanan görme engellilerden biri olarak, yaşadığı tecrübeyi AA muhabirine anlattı.

Bu yıl Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kendileri için farklı bir uygulama başlatmasından memnuniyet duyduklarını belirten Alkaya, uygulamanın görme engellilerin uzun uğraşları sonucu hayata geçirildiğini söyledi.

Seçmen sandığa akın etti! İşte dikkat çeken manzaralar

Şablon olsa da oy kabinine yine eşiyle girdiğini dile getiren Alkaya, "Oyumu kullanacağım için çok heyecanlıydım. Cumhurbaşkanı pusulasında adayların yerini bilmek çok daha kolay fakat partiler için şablonla oy kullanmak zordu. 24 partinin yeri şablonda kabartma yazıyla basılmamıştı. Partilerin isimleri Braille alfabesiyle sembolik olarak yazılabilirdi." dedi.

Alkaya, milletvekili seçimlerinde oy vermek için partilerin yerlerinin ezberlenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görme engelliler burada oldukça zorlanabilirler. Oy vermeye yanlış sıradan başlayabilirler. Her görme engelli aynı beceride ve parmak duyarlılığı olamayabilir. Braille alfabesiyle bu partiler gösterilseydi çok daha kolay olacaktı oy verme işlemimiz. Aynı zamanda pusulaya basılan mühür de tutanakların dışına gelecek şekilde yapılmış. Duyarlılığı daha az olan görme engelli o mührün basım yerini tam ayarlayamayabilir."

Bu hizmeti daha iyi seviyeye getirmek için YSK'nın, görme engelli dernek ve federasyonlarla iletişim halinde olması gerektiğine işaret eden Alkaya, "Önümüzdeki seçimlerde bu eksikliklerin giderilmesini talep ediyoruz. Bizlerle iletişime geçerek bu eksikliklerin giderilmesi yönünde karar alınırsa bundan memnun oluruz." diye konuştu.

Seçmen sandığa akın etti! İşte dikkat çeken manzaralar

ALS HASTASI MÜHENDİS, SOLUNUM CİHAZIYLA OY KULLANMAYA GELDİ

Van'da 17 yıl önce ALS hastalığına yakalanarak hareket kabiliyetini yitiren inşaat mühendisi Mustafa Çelik, oy kullanmaya tekerlekli sandalyesi ve solunum cihazıyla geldi.

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