Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:40
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
06:43
Şehit babası oğlunun giydiği son kıyafeti gösterip seslendi: ‘Bu vatanı seven PKK’nın destek verdiğine oy veremez’
Konyalı şehit babası Recep Mermer, HDP ve PKK ile işbirliği yapan CHP lideri ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslendi. Evinin duvarına şehit oğlunun son giydiği kıyafeti çerçeveletip asan Mermer, "Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız? Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasınlar. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek" dedi.