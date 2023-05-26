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Haberler Galeri Şehit babası oğlunun giydiği son kıyafeti gösterip seslendi: ‘Bu vatanı seven PKK’nın destek verdiğine oy veremez’
Giriş Tarihi: 26.05.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 06:43

Şehit babası oğlunun giydiği son kıyafeti gösterip seslendi: ‘Bu vatanı seven PKK’nın destek verdiğine oy veremez’

Konyalı şehit babası Recep Mermer, HDP ve PKK ile işbirliği yapan CHP lideri ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslendi. Evinin duvarına şehit oğlunun son giydiği kıyafeti çerçeveletip asan Mermer, "Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız? Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasınlar. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek" dedi.

TOLGA YANIK
Şehit babası oğlunun giydiği son kıyafeti gösterip seslendi: ‘Bu vatanı seven PKK’nın destek verdiğine oy veremez’

Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25), 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Suriye'nin Azez bölgesindeki üsse PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit oldu.

Şehit babası oğlunun giydiği son kıyafeti gösterip seslendi: ‘Bu vatanı seven PKK’nın destek verdiğine oy veremez’

Baba Recep Mermer oğlunun şehit olduğunda üzerinde bulunan kıyafetini çerçeveletip evinin duvarına astı. Bu kıyafetleri gösterip 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslenen Mermer, "Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız?

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Şehit babası oğlunun giydiği son kıyafeti gösterip seslendi: ‘Bu vatanı seven PKK’nın destek verdiğine oy veremez’

Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasınlar. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek. Bu işin vebali var bunu unutmasınlar" dedi.

Şehit babası oğlunun giydiği son kıyafeti gösterip seslendi: ‘Bu vatanı seven PKK’nın destek verdiğine oy veremez’

'CHP EŞİTTİR PKK'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya yıllardır terör örgütü bile diyemediğini belirten Recep Mermer, "Ben oğlumu bu vatanı, memleketi, insanımızı korusun diye askere yolladım. Orada iki tane hain oğluma ve diğer evlatlarıma roket atsın diye değil.

Şehit babası oğlunun giydiği son kıyafeti gösterip seslendi: ‘Bu vatanı seven PKK’nın destek verdiğine oy veremez’

Rabbim bize şehit ailesi olmayı nasip etti. Ama bunlar ne yapıyor. Benim oğluma roket atan, mermi atan hainlerle bir oluyorlar. Kimse bunun vebalini ne bu dünyada ne de öbür dünyada veremez.

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