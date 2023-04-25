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Haberler Galeri Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’
Giriş Tarihi: 25.04.2023 06:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 06:23

Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fırat Bulut'un (30) babası Şinasi Bulut, HDP ile görüşmeler yapan CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Baba Bulut, "Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'ya teslim etti. FETÖ'nün PKK'nın kucağına oturmuş. Biz onlara izin verir miyiz. Daha önce ellerimizde Türk bayrakları ile dışarı çıktık, şimdi gerekirse silahlarla dışarı çıkarız ama bu ülkeyi böldürmeyiz" dedi.

TOLGA YANIK
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’

15 Temmuz darbe girişiminde canını ortaya koyarak vatanı savunan ve girdiği çatışmada şehit düşenlerden biri de polis memuru Fırat Bulut'tu.

Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’

Genelkurmay Başkanlığı'na önünde darbeci hainlerle 2,5 saat boyunca çatışan ve 281 mermi atan Bulut, arkadaşların 'geri çekil, siper al' sözlerine 'Ben bu vatan hainlerinin önünden çekilmem.

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Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’

Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek cevap verdi. Orada hainler tarafından şehit edilen Fırat Bulut'un annesi Rahime ve babası Şinasi Bulut'un acısı ise ilk gün ki gibi halen tazeliğini kuruyor.

Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’

'KILIÇDAROĞLU PKK'NI FETÖ'NÜN KUCAĞINA OTURMUŞ'
Baba Şinasi Bulut 14 Mayıs seçimleri öncesi HDP ile görüşmeler yapıp, destek isteyen CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’

Baba Bulut, "Bunlar 6'lı değil 7'li masa. Masanın altındaki PKK'da artık masanın üzerine çıktı. Öcalan bebek katili bunun kimse inkar edemez. Selahattin Demirtaş'ın kobani olaylarında ölenlerin kanı var, onları katilidir.

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