Giriş Tarihi: 25.04.2023 06:21
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
06:23
Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na tepki: ‘FETÖ’nün PKK’nın kucağına oturmuş’
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerle girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fırat Bulut'un (30) babası Şinasi Bulut, HDP ile görüşmeler yapan CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Baba Bulut, "Kılıçdaroğlu CHP'yi PKK'ya teslim etti. FETÖ'nün PKK'nın kucağına oturmuş. Biz onlara izin verir miyiz. Daha önce ellerimizde Türk bayrakları ile dışarı çıktık, şimdi gerekirse silahlarla dışarı çıkarız ama bu ülkeyi böldürmeyiz" dedi.