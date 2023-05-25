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Haberler Galeri Şehit İbrahim Betin’in babasından CHP’ye tepki: Kılıçdaroğlu iplerini kaptırmış
Giriş Tarihi: 25.05.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 06:38

Şehit İbrahim Betin’in babasından CHP’ye tepki: Kılıçdaroğlu iplerini kaptırmış

Konya'da yaşayan şehit babası Mehmet Betin (67), HDP ve PKK ile işbirliği yapan CHP lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Betin, "Amerikan'ın uşağı gibi hareket ediyorlar. Amerika, FETÖ'ye iplerini vermişler onlar nereye çekerse oraya gidiyorlar. Memleketi vatan hainlerine bırakmayacağız. Bunların dünya malı için yapmayacağı bir şey yok. Allah'ın huzurunda ne cevap vereceksiniz? Bu şehitlerin hesabını nasıl vereceksiniz?" dedi.

TOLGA YANIK
Şehit İbrahim Betin’in babasından CHP’ye tepki: Kılıçdaroğlu iplerini kaptırmış

2016 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yol kontrolleri sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 8 askerden biri olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İbrahim Betin'in (28) babası Mehmet Betin, CHP'nin HDP ve PKK ile işbirliği yapmasına tepki gösterdi.

Şehit İbrahim Betin’in babasından CHP’ye tepki: Kılıçdaroğlu iplerini kaptırmış

Bu yapılanların çok zorlarına gittiğini belirten Betin, "Biz boğazımızdan bir lokma haram lokma girmesin diye yıllarca mücadele ettik. Bunlarsa dünya menfaati için vatanı, milleti neredeyse kötürüme uğratacaklar.

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Şehit İbrahim Betin’in babasından CHP’ye tepki: Kılıçdaroğlu iplerini kaptırmış

Ama biz milliyetçiler buna asla müsaade etmeyecek. Bu hainlerle bu masaya neden oturuyorsunuz? Bu aklıselim bir insanın yapacağı bir şey değil. Amerikan'ın uşağı gibi hareket ediyorlar.

Şehit İbrahim Betin’in babasından CHP’ye tepki: Kılıçdaroğlu iplerini kaptırmış

Amerika, FETÖ'ye iplerini vermişler onlar nereye çekerse oraya gidiyorlar. Bu hiçbir izana sığmaz. Silkelenip kendilerine gelsinler. Maşallah masa değil düğün yeri gibi. İçlerinde milliyetçiyim diyen de var, milli görüşçüyüm diyen de.

Şehit İbrahim Betin’in babasından CHP’ye tepki: Kılıçdaroğlu iplerini kaptırmış

Ama baktığımızda söyledikleri ile yaptıkları çelişiyor. Kendileri ile çelişiyorlar. Dürüstlükle alakaları yok" dedi.

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