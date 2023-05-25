Giriş Tarihi: 25.05.2023 06:36
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
06:38
Şehit İbrahim Betin’in babasından CHP’ye tepki: Kılıçdaroğlu iplerini kaptırmış
Konya'da yaşayan şehit babası Mehmet Betin (67), HDP ve PKK ile işbirliği yapan CHP lideri ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Betin, "Amerikan'ın uşağı gibi hareket ediyorlar. Amerika, FETÖ'ye iplerini vermişler onlar nereye çekerse oraya gidiyorlar. Memleketi vatan hainlerine bırakmayacağız. Bunların dünya malı için yapmayacağı bir şey yok. Allah'ın huzurunda ne cevap vereceksiniz? Bu şehitlerin hesabını nasıl vereceksiniz?" dedi.