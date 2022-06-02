Son dakika: 200 dolara suikast istihbaratı! SABAH, ölüm hücresini deşifre etti

200 DOLARA BİLGİLERİ VERMİŞ

Dokuev'in liderliğindeki hücre, tüm bu bilgileri Rus istihbaratında görevli Andrey isimli kişiden temin etti. Şüpheliler, suikast amacıyla Türkiye'ye geldi. Rusya tarafından aranan iki üst düzey Rus yetkilisinin Türkiye'deki adreslerine ilişkin araştırmada bulundu. Bu araştırmalarında ise Türk vatandaşı "Yalnız Kurt" lakaplı Suat Coşkun'dan yararlandı. Coşkun, bir kamu kuruluşunda çalışan K.A. ile irtibata geçerek aranan iki ismin Türkiye'deki ikamet ve işyeri adreslerine ulaşıp suikast hücresiyle paylaştı. K.A., bunun karşılığında da 200 dolar rüşvet aldı.

