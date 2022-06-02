Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:55
Güncelleme Tarihi: 02.06.2022
11:55
Son dakika: 200 dolara suikast istihbaratı! SABAH, ölüm hücresini deşifre etti
Son dakika haberler: Rusya Federasyonu eski görevlileri Daniil Sukhanov ve Alexei Kupriyanov'a suikast hazırlığındayken yakalanan 4'ü Rus 2'si Türk vatandaşı 6 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Yapılan tespitler sonrasında ölüm istihbaratını sağlayan ismin 200 dolar karşılığında bunu yaptığı aktarıldı. İşte Türkiye'nin SABAH'tan okuduğu haberin şoke eden detayları