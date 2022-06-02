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Haberler Galeri Son dakika: 200 dolara suikast istihbaratı! SABAH, ölüm hücresini deşifre etti
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:55

Son dakika: 200 dolara suikast istihbaratı! SABAH, ölüm hücresini deşifre etti

Son dakika haberler: Rusya Federasyonu eski görevlileri Daniil Sukhanov ve Alexei Kupriyanov'a suikast hazırlığındayken yakalanan 4'ü Rus 2'si Türk vatandaşı 6 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Yapılan tespitler sonrasında ölüm istihbaratını sağlayan ismin 200 dolar karşılığında bunu yaptığı aktarıldı. İşte Türkiye'nin SABAH'tan okuduğu haberin şoke eden detayları

Nazif KARAMAN
Son dakika: 200 dolara suikast istihbaratı! SABAH, ölüm hücresini deşifre etti

Son dakika haberler: SABAH'ın duyurduğu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ağına takılan 2'si Türk 4'ü Rus vatandaşı 6 kişilik suikast hücresiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl mart ayında kıskıvrak yakalanan ve tutuklanan 6 şüpheliyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Son dakika: 200 dolara suikast istihbaratı! SABAH, ölüm hücresini deşifre etti

Rus vatandaşı hücre lideri Khamzat Dokuev (40), hücre üyeleri Badruidin Kimaev (48) , Ahmet İdigov (39), Muslim Amiriev (52) 4 şüpheli hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Suikast şebekesine bilgi veren bir kamu kuruluşunda görevli K.A (39) ve aracılık yapan Suat Coşkun (46) hakkında, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "rüşvet almak ve vermek" suçlarından 19 yıldan 32 yıla kadar hapis cezaları istendi.

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Son dakika: 200 dolara suikast istihbaratı! SABAH, ölüm hücresini deşifre etti

HEDEFLERİNDE İKİ ESKİ RUS DEVLET GÖREVLİSİ VARDI

Hazırlanan iddianameye göre, suikast hücresini hedefindeki üç Rus vatandaşı bulunuyordu. İkisi Türkiye'de yaşayan bu isimler, Rusya Savunma Bakanlığı Mülkiyet İlişkileri Dairesi eski başkan yardımcısı Daniil Sukhanov ve Federal Devlet Üniter Teşebbüsü "Saint Petersburg Mühendislik ve Savunma Bakanlığı Teknik Merkezi Eski Başkanı" Alexei Kupriyanov'du. İki isim Rusya'da askeri bölge içerisindeki bulunan ormanlık alandaki ağaçların kesilerek Çin'e kereste olarak satıldığı ve bundan dolayı Rusya'nın 4 Milyar ruble (1 Milyar lira) zarar uğratmakla suçlanıyordu.

Son dakika: 200 dolara suikast istihbaratı! SABAH, ölüm hücresini deşifre etti

200 DOLARA BİLGİLERİ VERMİŞ

Dokuev'in liderliğindeki hücre, tüm bu bilgileri Rus istihbaratında görevli Andrey isimli kişiden temin etti. Şüpheliler, suikast amacıyla Türkiye'ye geldi. Rusya tarafından aranan iki üst düzey Rus yetkilisinin Türkiye'deki adreslerine ilişkin araştırmada bulundu. Bu araştırmalarında ise Türk vatandaşı "Yalnız Kurt" lakaplı Suat Coşkun'dan yararlandı. Coşkun, bir kamu kuruluşunda çalışan K.A. ile irtibata geçerek aranan iki ismin Türkiye'deki ikamet ve işyeri adreslerine ulaşıp suikast hücresiyle paylaştı. K.A., bunun karşılığında da 200 dolar rüşvet aldı.

Son dakika: 200 dolara suikast istihbaratı! SABAH, ölüm hücresini deşifre etti

MİT SAVCILIĞA YAZI GÖNDERDİ: İSTİHBARİ YÖNTEMLER KULLANARAK AĞ KURDULAR

Hazırlanan iddianameye MİT'in savcılığa gönderdiği yazı damga vurdu.

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