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Haberler Galeri Son dakika | 6'lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş "Gelin" dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş!
Giriş Tarihi: 12.03.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 07:21

Son dakika | 6'lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş "Gelin" dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş!

Son dakika haberler: 6'lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı. Meral Akşener'in söz geçiremediği masada aday yapamadığı ve masadan kalkınca da yardımcılığa ikna edildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bize gelin" dediği depremzedeleri "Yer yok" diyerek bakanlığa yönlendirdi. İyi Partililer ise VIP uçakla bölgeye gitti. Kılıçdaroğlu da algı için çadırda geceledi

Dilhan Dumanoğlu
TOLGA ÖZLÜ
Son dakika | 6’lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş!

Son dakika haberler: 6'lı koalisyon masasında akılalmaz deprem şovu ve adeta tiyatro andıran ikircikli tavırlar ifşa oldu ve tepki çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın, "Öğrenci yurdu sayısı kadar konaklamayı sağlayabiliriz. Eğitime devam edilmesi lazım" dediği ancak ABB'nin barınma yardımı için başvuran depremzedeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yönlendirdiği ortaya çıktı. Ayrıca ittifaka bağlı isimlerin deprem bölgesinde yaptığı empati şovunun arka planında 5 yıldızlıotel konaklamaları ve VIP uçaklar olduğu ortaya çıktı.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş!

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini arayarak, "Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Sizin yurtlarınıza yerleştirelim" dediği öğrenildi.

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Son dakika | 6’lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş!

"HANİ KAPASİTENİZ VARDI"
Yavaş'ın on binlerce insanın hayatını kaybettiği afeti bile siyasete alet ettiğini dile getiren ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Mansur Bey depremin ilk gününde Araplarda bulunan bloklara 4 bin kişi alacağını söylemişti. Edindiğimiz bilgilere göre Araplardaki bloklara bin 500 kişi yerleştirilmiş. Isınma problemi sıkıntısı var.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş!

Madem yurtlarda kalan 38 bin kişiyi alabilecek kapasiteniz var, neden her gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı arayıp 'Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz' diyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Afeti bile siyasete alet ettiniz. 'Ön planda biz yerleştiriyoruz' dediğiniz depremzede vatandaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yönlendirdiniz. Bir kez daha algınız çöktü" dedi.

Son dakika | 6’lı koalisyon masasında deprem şovu; Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş!

"KEŞKE ALGI YERİNE İŞ YAPSANIZ"
Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ın önce Hatay Havalimanı'nda sonra ise depremzedelere barınma alanları açtıkları algısı ile göz boyamaya çalıştığını hatırlatarak, "Mansur Yavaş her dönem olduğu gibi yine algı peşinde.

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