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Haberler Galeri SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! İşte ilçe ilçe oy oranları | Ankara yerel seçim sonuçları: CANLI TAKİP EKRANI
Giriş Tarihi: 31.03.2024 21:15 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 22:24

SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! İşte ilçe ilçe oy oranları | Ankara yerel seçim sonuçları: CANLI TAKİP EKRANI

SON DAKİKA ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Türkiye, 31 Mart seçimlerinde yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Vatandaş tercihini yaparken Ankara yerel seçim sonuçları merak edilirken Ankara'da kim kazandı? Ankara seçim sonuçları belli oldu mu? Ankara'da adayların oy oranları yüzde kaç? sorularına yanıt aranıyor. Ankara'da ilçe ilçe sonuçlar gelmeye devam ediyor. İşte başkent Ankara ve ilçelerinde canlı, son dakika yerel seçim sonuçları...

SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! İşte ilçe ilçe oy oranları | Ankara yerel seçim sonuçları: CANLI TAKİP EKRANI

SON DAKİKA: Ankara yerel seçim sonuçları belli oldu mu? Seçimleri kim kazandı? soruları yanıt buluyor. Türkiye bugün 5 yıl görev yapacak yeni yerel yöneticilerini seçti. 61 milyon 441 bin 882 seçmen bugün, 81 ilde 973 ilçe ve 390 beldede belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirledi. 81 ilde milyonlarca vatandaş merakla seçim sonuçlarını bekliyor.

SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! İşte ilçe ilçe oy oranları | Ankara yerel seçim sonuçları: CANLI TAKİP EKRANI

Doğu illerinde sabah saat 07.00'de diğer illerde ise saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi sona erdi. Seçim maratonunda başkent Ankara yerel seçim sonuçları, kamuoyunun en çok merak ettiği il olarak yer almakta.

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SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! İşte ilçe ilçe oy oranları | Ankara yerel seçim sonuçları: CANLI TAKİP EKRANI

Milyonlarca vatandaşın 5 yıllığına görev yapacak yeni yerel yöneticilerini belirlediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde başkent Ankara'da seçim yarışı Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok ve Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Mansur Yavaş arasında geçti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Turgut Altınok ve Mansur Yavaş ile birlikte 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere toplam 24 aday bulunuyor.

SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! İşte ilçe ilçe oy oranları | Ankara yerel seçim sonuçları: CANLI TAKİP EKRANI

Başkentli seçmenler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, büyükşehir belediye başkanını, ilçe belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullandı. Geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi 4 milyon 282 bin 718 olarak belirlenen Ankara'nın seçmen sayısı, yaklaşık bir yılda 22 bin 153 artış gösterdi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde, Başkent Ankara'da oy kullanan kayıtlı seçmen sayısı ise 4 milyon 304 bin 871 olarak belirlendi.

İşte 31 Mart 2024 Ankara Yerel Seçim Sonuçları ve canlı oy oranları...

SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! İşte ilçe ilçe oy oranları | Ankara yerel seçim sonuçları: CANLI TAKİP EKRANI

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

Açılan sandık oranı: 48.78

CHP | Mansur Yavaş: 58.85

Cumhur İttifakı | Turgut Altınok: 33.26

YRP | Suat Kılıç: 2.22

İYİ PARTİ | Cengiz Topel Yıldırım: 0.83

ZAFER | Bartu Soral: 0.81

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