SON DAKİKA ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024! İşte ilçe ilçe oy oranları | Ankara yerel seçim sonuçları: CANLI TAKİP EKRANI

Giriş Tarihi: 31.03.2024 21:15
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
22:24
SON DAKİKA ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Türkiye, 31 Mart seçimlerinde yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Vatandaş tercihini yaparken Ankara yerel seçim sonuçları merak edilirken Ankara'da kim kazandı? Ankara seçim sonuçları belli oldu mu? Ankara'da adayların oy oranları yüzde kaç? sorularına yanıt aranıyor. Ankara'da ilçe ilçe sonuçlar gelmeye devam ediyor. İşte başkent Ankara ve ilçelerinde canlı, son dakika yerel seçim sonuçları...