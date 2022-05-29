Giriş Tarihi: 29.05.2022 06:29
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
06:33
Son dakika: Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
Son dakika haberi: İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı törende ilk fidanlar da toprakla buluşacak. İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.