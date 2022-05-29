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Haberler Galeri Son dakika: Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde
Giriş Tarihi: 29.05.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 06:33

Son dakika: Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde

Son dakika haberi: İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın katılacağı törende ilk fidanlar da toprakla buluşacak. İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde

İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar dün hız kesmeden devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde

Fethin yıldönümünü simgelemek amacıyla alana 569 fidan dikilirken ilk etabı Mayıs 2023'te açılacak Millet Bahçesi 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak.

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Son dakika: Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde

'1453' tarihine atfen toplam 145 bin 300 ağacın toprakla buluşacağı Millet Bahçesi için ilk fidan dikimine 1 milyonu aşkın kişinin katılması bekleniyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pistlerin olduğu alana kurulan platformdan konuşma yaparak fethin yıldönümünü ve fidan dikim töreni coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde

İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.

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