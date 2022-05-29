Son dakika: Başkan Erdoğan ilk fidanları toprakla buluşturacak! Fetih coşkusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde

İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar dün hız kesmeden devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.



