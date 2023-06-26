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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 26.06.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 14:11

Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: LGS'ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan ile ilgili detaylar...

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremzede lise öğrencileri için Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için 2 ek kontenjan açılacağını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan LGS tercih kılavuzu ile detaylar da belli oldu.

Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: LGS’ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan ile ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 5 Şubat'ta 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrenciler için merkezi sınav yerleştirmelerinde her 30 kontenjana 2 ek kontenjan verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere yönelik ek kontenjan müjdesine ilişkin detayların yer aldığı 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlandı.

Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: LGS’ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan ile ilgili detaylar...

Kılavuzda, OHAL kapsamında 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2022-2023 öğretim yılında 5 Şubat 2023'te 8. sınıflarda kayıtlı olan öğrencilerin liselere yerleştirilmesinde "pozitif ayrımcılık" uygulamasının detayları yer aldı. Buna göre, bu illerdeki öğrenciler, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercihleri sırasında 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış oldukları illerde mevcut ortaöğretim kayıt alanlarına göre tercihte bulunabilecek.

Ayrıca bu illerin dışındaki diğer illerde bulunan yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamını ise "kayıt alanında" olarak tercih edebilecek.

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Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: LGS’ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan ile ilgili detaylar...

YEREL YERLEŞTİRME

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde (1 ve 2. nakil) ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: LGS’ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan ile ilgili detaylar...

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuza göre, LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz'da yapılabilecek.

Merkezi yerleştirme sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: LGS’ye giren depremzede öğrencilere ek kontenjan ile ilgili detaylar...

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede, eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

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