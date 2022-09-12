Giriş Tarihi: 12.09.2022 17:56
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
18:14
Son dakika: Başkan Erdoğan Sancaktepe'de öğrencilerle bir araya geldi! '100 kişilik okullar vardı'
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Bir öğretmene, sınıfta kaç öğrenci olduğunu soran Başkan Erdoğan, öğretmenin 25 öğrenci olduğunu söylemesi üzerine kendi okul döneminde sınıfında 75 öğrenci olduğunu belirterek, "aynı dönemlerde 100 kişinin olduğu okullar da vardı" dedi.