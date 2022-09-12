Son dakika: Başkan Erdoğan Sancaktepe’de öğrencilerle bir araya geldi! ’100 kişilik okullar vardı’

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OKUL ZİYARETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılan vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Okul dışarısında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okul içerisine girerek öğretmenlerle ve öğrencilerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere nasihatlerde bulundu.