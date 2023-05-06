Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:43
Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
09:43
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Mesajı! Türk demokrasisinin şöleni olacak
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak?" dedi. Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ın 'Türk demokrasisinin şöleni olacağını' yazarken "85 milyon kazanacak" ifadelerini kullandı.