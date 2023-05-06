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Haberler Galeri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Mesajı! Türk demokrasisinin şöleni olacak
Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:43

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs Mesajı! Türk demokrasisinin şöleni olacak

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak?" dedi. Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ın 'Türk demokrasisinin şöleni olacağını' yazarken "85 milyon kazanacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs Mesajı! Türk demokrasisinin şöleni olacak

Son dakika haberi | Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. "Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak?" sözleri ile başlayan paylaşımında 14 Mayıs'ın Türk demokrasisinin şöleni olacağınıu dile getirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs Mesajı! Türk demokrasisinin şöleni olacak

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Tarihimizin en önemli seçimleri olan 14 Mayıs'tan Allah'ın izniyle yine zaferle çıkacağız. Peki, bu seçimlerde kimler kazanacak?

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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs Mesajı! Türk demokrasisinin şöleni olacak

Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle 85 milyonun her bir ferdi kazanacak. Doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle 81 vilayetimizin tamamı kazanacak. Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Alevilerle birlikte toplumumuzun tüm kesimleri, Türkiye'nin bütün renkleri kazanacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs Mesajı! Türk demokrasisinin şöleni olacak

Hristiyan'ıyla, Musevi'siyle, Süryani'siyle farklı inançlara mensup tüm vatandaşlarımız kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Milletimizle birlikte "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonlar kazanacak.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 14 Mayıs Mesajı! Türk demokrasisinin şöleni olacak

Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan, kendini güvende hisseden soydaşlarımız kazanacak.

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