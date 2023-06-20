Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:33
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
07:35
Son dakika: CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında kürsüye çıkacak. Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar merakla beklenirken, bu teklifi bir kez daha görmezden gelmesi halinde parti içinde yeni bir kriz patlak verecek.