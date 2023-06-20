Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek
Giriş Tarihi: 20.06.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 07:35

Son dakika: CHP'de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında kürsüye çıkacak. Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlar merakla beklenirken, bu teklifi bir kez daha görmezden gelmesi halinde parti içinde yeni bir kriz patlak verecek.

MURATHAN YILDIRIM
Son dakika: CHP’de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

Son olarak 14 Haziran'da Ahlatlıbel'de görüşen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, tebessüm ederek gazetecileri selamladıkları fotoğrafla gündem oldu.

Son dakika: CHP’de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

Fotoğrafın aksine toplantıda ortaya çıkan detaylar, partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. İmamoğlu'nun "Koltuğu bana bırak" teklifini sunduğu, Kılıçdaroğlu'nun ise "İstanbul'a odaklan" mesajı verdiği öne sürülen görüşme sonrası CHP'de iç savaş kızıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: CHP’de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

"CHP'Yİ BATIRAN ADAMLAR..."
Önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel'e rest çekerek, "Genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar" uyarısını yaptı.

Son dakika: CHP’de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

Kuşoğlu ayrıca, İmamoğlu'nun yargı süreci sebebiyle hem genel başkanlık hem de İBB başkanlığına adaylığının "sıkıntılı" olduğunu dile getirdi.

Son dakika: CHP’de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini açıklayan Kuşoğlu'na İmamoğlu kanadından anında tepki geldi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Kuşoğlu'nun sözlerini yerden yere vuran tweetleri peş peşe beğenmeye başladı.

SON DAKİKA