Son dakika: CHP’de kriz haftası! Kılıçdaroğlu için karar günü: Ya boyun eğecek ya kılıcını çekecek

Fotoğrafın aksine toplantıda ortaya çıkan detaylar, partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. İmamoğlu'nun "Koltuğu bana bırak" teklifini sunduğu, Kılıçdaroğlu'nun ise "İstanbul'a odaklan" mesajı verdiği öne sürülen görüşme sonrası CHP'de iç savaş kızıştı.



