Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
06:23
Son dakika: Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması
Son dakika haberi: HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in Aydın'ın Didim ilçesinde eşi adına kayıtlı deniz manzaralı 3 katlı villayı CHP'li Didim Belediyesi'nden aldığı güçlendirme ruhsatıyla genişlettiği ortaya çıktı. Didim Belediyesi'nin kaçak villa ile ilgili yıkım kararı çıkardığı ancak 4 aydır HDP'li vekile ait binayı yıkmadığı öğrenildi.