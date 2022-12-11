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Haberler Galeri Son dakika: Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması
Giriş Tarihi: 11.12.2022 06:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 06:23

Son dakika: Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması

Son dakika haberi: HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in Aydın'ın Didim ilçesinde eşi adına kayıtlı deniz manzaralı 3 katlı villayı CHP'li Didim Belediyesi'nden aldığı güçlendirme ruhsatıyla genişlettiği ortaya çıktı. Didim Belediyesi'nin kaçak villa ile ilgili yıkım kararı çıkardığı ancak 4 aydır HDP'li vekile ait binayı yıkmadığı öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
Son dakika: Didim Belediyesi’nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, eşi Serpil Özen adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde deniz manzaralı 3 katlı villa için CHP'li Didim Belediyesinden güçlendirme ruhsatı aldı.

Son dakika: Didim Belediyesi’nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması

HDP'li milletvekili Özen, güçlendirme adı altında adeta binayı yıkıp yeniden inşaa etti. Binanın taşıyıcı kolonlarını değiştiren ve genişleterek tripleks villayı daha da büyük hale getirdi.

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Son dakika: Didim Belediyesi’nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması

Özen, kaçak binasını yasal hale getirebilmek için yalan beyanda bulunarak 31 Aralık 2017 öncesinde yapmış gibi göstererek yapı kayıt belgesi aldı.

Son dakika: Didim Belediyesi’nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması

YALANI GOOGLE ORTAYA ÇIKARDI
Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Google haritalar üzerinden yaptığı incelemede binadaki değişikliklerin 31 Aralık 2017 öncesinde yapılmadığını tespit etti.

Son dakika: Didim Belediyesi’nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması

Ekipler bunun üzerine Özen'in yapı kayıt belgesini iptal ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca villanın satışının engellenmesi için tapuya şerh düşüldü.

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