Son dakika: FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul’u SABAH buldu! 300’den hücreye yön veriyor

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Özkul, Almanya'da başta Cevheri Güven olmak üzere kara propaganda ekibi ve kuruluşlarından da sorumlu olarak örgütte önemli bir pozisyonda bulunuyor.



