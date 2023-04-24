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Haberler Galeri Son dakika: FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul'u SABAH buldu! 300’den hücreye yön veriyor
Giriş Tarihi: 24.04.2023 06:27 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 06:29

Son dakika: FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul'u SABAH buldu! 300’den hücreye yön veriyor

Son dakika haberi: FETÖ firarileri Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can ve İsmail Büyükçelebi gibi 13 ismi bulan SABAH Özel İstihbarat, bu sefer örgütün Almanya'daki medya yapılanmasından sorumlu, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Hayrettin Özkul'u saklandığı ininde görüntüledi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Son dakika: FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul’u SABAH buldu! 300’den hücreye yön veriyor

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Harun Tokak, Ercan Karakoyun, Ekrem Dumanlı, Ahmet Can ve İsmail Büyükçelebi gibi 13 ismi görüntüleyen SABAH Gazetesi, örgütün Almanya'daki faaliyetlerini yürüten Almanya Medya sorumlusu Hayrettin Özkul'u buldu.

Son dakika: FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul’u SABAH buldu! 300’den hücreye yön veriyor

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle turuncu kategoride bulunan Özkul, Almanya'da başta Cevheri Güven olmak üzere kara propaganda ekibi ve kuruluşlarından da sorumlu olarak örgütte önemli bir pozisyonda bulunuyor.

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Son dakika: FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul’u SABAH buldu! 300’den hücreye yön veriyor

Özkul, halen FETÖ'nün bütün medyasını bir zamanlar tek çatı altında toplayan, hala faaliyetlerini sürdüren World Media AG'nin Yönetim Kurulu Başkanı.

Son dakika: FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul’u SABAH buldu! 300’den hücreye yön veriyor

DONDURULMUŞ YOĞURT SATIYOR

SABAH'ın görüntülediği Özkul, paravan olarak Frankfurt'un en turistik ve işlek Zeil 22, 60313 Frankfurt am Main Zeil adresinde Faleyda isimli dondurulmuş yoğurt ve tatlı dükkanı işletiyor.

Son dakika: FETÖ’nün kara propaganda beyni Hayrettin Özkul’u SABAH buldu! 300’den hücreye yön veriyor

Özkul'un kaçırılma korkusu nedeniyle dükkanını emniyet binasına yakın bir adreste açtığı gözlenirken, bölgede de yine aynı zamanda çok sayıda Türk restoranı bulunuyor.

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