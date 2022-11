Türkiye, AK Parti'nin iktidarda olduğu son 20 yılda hemen her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Sosyal devlet anlayışının hayata geçirildiği bu süreçte, vatandaş ile devlet arasındaki bağı güçlendiren önemli adımlar atıldı. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla, halkın ihtiyaç duyduğu her an devleti yanında bulduğu bir dönem başladı. Devletin millet için var olduğunu gösteren icraatlar gönüllerde yer etti. Toplumun yapı taşını oluşturan aileler başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik sosyal destek ve yardımların hangi durumlarda verildiği ve kimlerin yardımdan faydalanabileceği konusunda vatandaşlara rehber olacak niteliğinde bir yazı dizisi hazırladık.